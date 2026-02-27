Mülklere el koyan bakanlık ihaleye çıkıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan Meslek Fabrikası binası, Egemenlik Binası ve Tepecik’teki eski Gasilhane’nin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tepki gösterdi. Tugay, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bu taşınmazlara el koyarken, bünyesindeki farklı taşınmazlar için 27 Ocak 2026 tarihinde ihaleye çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tugay, “Vakıflar Genel Müdürlüğü, bedeli ödenerek İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine verilmiş. İzmir halkının parasıyla restore edilmiş ve başından beri kamusal hizmet sunan taşınmazlara, mahkeme süreci devam etmesine rağmen hukuksuz bir şekilde el koymaya ve tahliye etmeye kalkışıyor. Öte yandan aynı kurum, İzmir’de kendi mülkiyetindeki taşınmazları dükkân ve büro olarak kiralama ihalelerine çıkıyor” dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerine soru yönelten Tugay, “Elinizde kiraya verdiğiniz, ihaleye çıkardığınız, hatta atıl bıraktığınız bu kadar taşınmaz varken; İzmir halkının parasıyla ayağa kaldırılmış, kamu yararına işletilen bu binalara el koymaya çalışmanızın amacı nedir? Mahkeme süreci sürerken, hukukun vereceği kararı beklemek yerine oldu bitti ile fiili bir durum yaratma telaşı neden? Kamu kurumları arasında güç gösterisi olmaz. Devlet ciddiyeti, sabırla hukuku beklemeyi gerektirir. Oldu-bitti dayatmalarıyla, kamu hizmeti veren yapıları boşaltmaya çalışmak ne hukukla ne de kamu vicdanıyla bağdaşır” diye konuştu.

Bu binaların birer mülk olmadığına, İzmirlinin emeği, vergisi ve ortak hafızası olduğuna dikkat çeken Tugay, şunları söyledi: “Herkes bilmelidir ki, Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’e emanet ettiği değerler, masa başı girişimler ile devredilecek sahipsiz yapılar değildir.”