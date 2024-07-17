Mülteci Aabo ölüme terk edildi

Haber Merkezi

2011 yılından beri Türkiye’de yaşayan Suriyeli Ahmed Aabo’nun, yaklaşık sekiz ay önce Kızılay’a kan bağışı sırasında HIV pozitif olduğu tespit edildi.

Bianet’ten Evrim Kepenek’in haberine göre, Aabo, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye başladı ve düzenli olarak ilaçlarını kullanmaya başladı.

Ancak Aabo’nun hayatı, idari kararlar ve bürokratik engellerle daha da zorlaştı. Sınır dışı edilmesine karar verilen Aabo, Geri Gönderme Merkezi’nde tutuluyor ve tedavisi engelleniyor.