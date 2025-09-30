Mülteci botunun batmasına ihlal kararı

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi, Dikili açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait kontrol botunun, 56 kişilik mülteci botuna çarpması sonucu yaşanan ölüm olayıyla ilgili başvuruyu karara bağladı. Mahkeme, başvurucunun yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğini belirledi.

Olayda başvurucunun yakını da dahil dört kişi yaşamını yitirmiş, bir kişi ise kaybolmuştu. Kararda, yürütülen soruşturmanın bazı eksiklikleri nedeniyle başvurucunun tazminat talebinin etkili şekilde sonuçlanamadığı ifade edildi.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 4 Ocak 2020 tarihinde, mültecileri taşıyan bot ile görevli Sahil Güvenlik botu çarpışmıştı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, 51 mülteciyi sağ olarak kurtardı. Olayda 4 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ise bulunamamıştı.