'Mültecilere yardım' mağazasının sahibine taciz suçlaması: "Odasında tacize alışmıştık"

"Mültecilerin dedesi" ve "Ensar Ağabey" lakaplarıyla tanınan Umut Hayır Mağazası’nın sahibi Saadettin Karagöz Suriyeli kadınlara yönelik cinsel istismarla suçlandı. Karagöz bu suçlamaları reddetti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Sadettin Karagöz'ün 2014 yılında kurduğu yardım mağazası, binlerce Suriyelinin yaşadığı, "Küçük Halep" olarak bilinen Ankara’nın Altındağ semtinde yer alıyor.

2016 yılında Halep’ten Türkiye’ye kaçan Medina herkesin kendisini Karagöz'ün Umut Hayır Mağazası'na yönlendirdiğini anlatıyor. Burası bebek bezi, makarna, yağ, süt ve kıyafet gibi bağışları toplayıp muhtaç durumdaki Suriyelilere dağıtıyor.

ÜÇ KADINDAN SUÇLAMA

Yardım almak için gittiği dükkanda Karagöz’ün ilk başta kendisine, "Kapım sana her zaman açık. Gidecek yerin olmadığında bana gel, sana yardım ederim" dediğini aktaran Medina, daha sonra Karagöz'ün değiştiğini söylüyor. Medina, “Beni kavradı, beni beğendiğini söyledi. Öpmeye başladı. Çığlık attım, beni bırakmasını söyledim. Eğer bağırmasaydım bana tecavüz etmeye çalışacaktı" dedi.

Medina'nın da aralarında bulunduğu üç kadın, Sadettin Karagöz'ün kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu ve taciz ettiğini söyledi.

"TACİZE ALIŞMIŞTIK"

Dükkanın eski bir çalışanı ise "Karagöz'ün masasının arkasında yardım paketlerini koyduğumuz küçük bir oda vardı. O odada kadınları taciz ettiğini görmeye alışmıştık" dedi.

İKİ KEZ TAKİPSİZLİK

Polis, şu ana dek Karagöz'ü en az iki kere sorguladı.

Resmi belgelere göre, 2019 yılında bir kadın, Karagöz hakkında cinsel taciz ve saldırı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Ancak delil yetersizliği nedeniyle takipsizlik kararı verildi.

2022'de Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü, Karagöz hakkındaki iddialardan haberdar olduktan sonra bazı kadınlarla gizli mülakatlar gerçekleştirdi.

2025 yılında polis yardım mağazasına baskın düzenledi, dükkanı mühürledi ve yeni bir cinsel istismar iddiası hakkında Karagöz'ü sorguladı. Ancak bu soruşturmada da takipsizlik kararı verildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Saadettin Karagöz ise kendisine yönletilen tüm suçlamaları reddetti. Karagöz, “Üç kişi, beş kişi, 10 kişi [şikâyet edebilir]. Böyle şeyler olur. Eğer 100, 200 [kişi beni suçladı] deseydiniz, tamam, o zaman gerçekten bunları yaptığıma inanabilirdiniz” dedi. Karagöz ayrıca diyabet ve tansiyon hastası olduğunu ve cinsel dürtüye sahip olmadığını belirtti.