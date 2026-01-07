Mum ışığına mahkûmlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ışıl ışıl dediği Hatay, elektrik kesintileri nedeniyle karanlığa gömüldü.

Geçtiğimiz günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açılışlar gerçekleştirmesi için makyajla kapatılan kentin altyapısı yurttaşları mağdur ediyor.

Kentte 31 Aralık'tan bu yana süren kar yağışı ve dondurucu soğuklara rağmen on binlerce yurttaş yaklaşık 1 haftadır elektriksiz. Hava sıcaklıkları eksi 1 dereceye kadar düşerken, yurttaşlar battaniye ile ısınmaya çalışıyor.

ATEŞLE EL ISITAN SAĞLIK EMEKÇİSİ

Elektriklerin kesik olması sağlık sistemini de içinden çıkılmaz bir duruma sürükledi. Antakya’daki aile sağlığı merkezinde görevli Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey üyesi Doktor Ali Kanatlı da soğuk konteynerlerde hizmet verdiklerini söyledi.

Kanatlı, "Konteynerde yaşayan insanların yarım saat elektirikleri kesik olduğunda ortam buz gibi oluyor. Bağışıklık düşüyor ve insanlar hastalıklara yakalanıyor ve bulaşıyor. Bir mahallede 3-5 gün elektrik kesintisi olur mu? Gelen hastalar 'tüple kaynar su ısıtıyoruz o buhar içeriyi ısıtsın diye çabalıyoruz' diyorlar. Sağlık personeli de soğukla mücadele ediyor ve sabah hastanelere gidiyor. Bu emekçiler bu şartlarda gelip bir de şifa dağıtacak. Ve bu insanların maaşlarını tam alabilmesi için ülkenin diğer bölgelerindeki koşullarla aynı performans bekleniyor. Ülkenin her yerinde aynı yönetmeliği uygulamayı çalışıyorlar. Gelsinler buz gibi konteynerde 1 saat hizmet versinler" dedi. Konteyner ASM'lerde kış koşullarında hizmet vermenin zor olduğunu söyleyen Kanatlı şöyle devam etti: "Muayene etmek için çocuğun üstünü açamıyoruz. Elleriniz donuyor. Hastayı muayene edemiyorsunuz. İnternet de yok ve sağlık sistemine giremiyoruz, reçete de yazamıyoruz. Mumla elerini ısıtan sağlık emekçisi var. Ellere donduğu için kan alamıyor. İçerisi soğuk, dışarısı soğuk. Aşılardan hiç bahsetmiyorum. Aşılar gidip geliyor donmaması için. Donarsa kullanılamaz ve ücreti de bizden kesiliyor."

Eğitim Sen Samandağ Şubesi yaşananlarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Eğitimci Esat Kudret, "Okullarımız soğuk, sınıflarımız karanlık, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz hasta" diyerek ilçede yaşananları anlattı. Akşam saatlerinde TEDAŞ önünde bir araya gelen eğitimciler yaptıkları açıklamada, "TEDAŞ; aksayan eğitim öğretimden, hastalanan her çocuk ve yetişkinin bozulan sağlığından, aksayan her işletmenin, esnafın uğradığı zarardan, nötr sorunu, voltaj düşüklüğü ile faz sorunu kaynaklı ve süreklileşen arızalar-sorunlar nedeni ile her elektrikli ev aletinin arızasından ve bu arızalardan kaynaklanan, kaynaklanacak olan her tür can ve mal güvenliğinden birinci derecede sorumludur" denildi.

***

SABANCI’NIN ŞİRKETİ

Hatay'da elektrik dağıtım işini üstlenen Enerjisa'ya bağlı Toroslar EDAŞ, depremin ardından

Hatay'a 3 milyar lirayı aşan enerji altyapı yatırımı yaptığını duyurmuştu. Yatırımlarıyla övünen ve Sabancı Holding'e bağlı olan şirketin elektrik kesintilerini çözememesi yurttaşların tepkisi çekti.