Mum ışığında adaleti arıyorlar

İstanbul Barosu tarafından Paris, Berlin, Brüksel ve Gürcistan Barosu işbirliği ve yurt dışından bazı hukuk topluluklarının katılımı ile düzenlenen "Adil Yargılanma ve Savunma Hakkı Uluslararası Sempozyumu"nun ikinci gününe adalet arayan aileler damga vurdu.

Sempozyumun ilk gününde konuşan İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, Türkiye ve Avrupa'ya savaşların sona erdirilmesi için ortak hareket etme çağrısı yaparken, savunma örgütlerine de "Savunma Dayanışma Ağı" kurulması çağrısında bulundu.

Kaboğlu konuşmasında, yeni dünya düzeni arayışında savunmanın rolüne dikkat çekerek, baroların pasif değil aktif bir aktör olması gerektiğini vurgulamış, "Düzensizliğe karşı çıkmak, çözüm üretmek ve fikir–dayanışma–eylem üçlüsüyle mücadele etmek zorundayız" dedi. Kaboğlu, savunma örgütlerinin ulus-ötesi iş birliklerini güçlendirmesi gerektiğini belirterek, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı gibi kurumların daha etkin hale getirilmesi için baskının artırılması gerektiğini söyledi. Kaboğlu ayrıca, Benjamin Netanyahu ve Donald Trump gibi isimlerin yargılanmasının gündemde tutulması gerektiğini belirtti.

Oturumun açılışında, tutuklu milletvekili Can Atalay'ın cezaevinden gönderdiği mektup okundu. Mektupta, "hukukun askıya alındığı" ve "savunmanın baskı altında olduğu" bir düzende dahi avukatların susmaması gerektiği vurgulandı.

Oturumun moderatörü Avukat Akçay Taşçı ise, anlatılan tüm örneklerin ortak noktasına dikkat çekerken, iş cinayetleri, deprem davaları, şüpheli ölümler olarak öne çıkan olaylarda devletin soruşturma yükümlülüğünü yeterince yerine getirmediği ve cezasızlık kültürünün yaygınlaştığı vurgulandı.

Sempozyuma katılanların ortak vurgusu ‘adalet ya herkes için vardır ya da hiç yoktur’ oldu.

YARGI KATİLİN KALKANI OLAMAZ

Oturumun en çarpıcı anları ise yakınlarını kaybeden yurttaşların anlatımlarıyla yaşandı. Havai fişek fabrikası patlamasında kardeşini kaybeden Mervenur Yılmaz, yaşananları "düzen cinayeti" olarak tanımladı. Yılmaz, mahkeme sürecinde yaşadıklarını anlatırken "Yargı mağdurun sığınağı olmalı, katilin kalkanı değil" dedi.

KESİLEN KOLONU BEN TESPİT ETTİM

6 Şubat depremlerinde oğlu, gelini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu’nun anlattıkları ise salonda derin bir sessizlik yarattı. Göksu, yıkılan binada kesilen kolonu kendi çabasıyla bulduğunu, delilleri bizzat topladığını ve buna rağmen üç yıldır adalet sağlanamadığını söyledi. Göksu, kamu görevlilerinin ihmallerine rağmen yargı önünde hesap vermediğini vurguladı.

RAPORLAR ÇELİŞKİLERLE DOLU

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş de soruşturma sürecindeki eksiklikleri anlattı. Kızının ölümünün hızla "intihar" olarak değerlendirildiğini belirten Kabaiş, Adli Tıp raporlarındaki çelişkiler ve bulunamayan deliller nedeniyle gerçeğin ortaya çıkarılmadığını ifade etti.