Mum ışığında konser
Kültür Sanat Servisi
Mum ışığında klasik müziği Türkiye’de ilk kez sahneye taşıyan Musicandle Concerts, “Müziğin Aydınlığı, Işığın Sesi” konser serisi sürüyor.
Viyola sanatçısı Özlem Sevil’in kurucusu ve sanatçısı olduğu Musicandle Concerts kuarteti 26 Mart akşamı saat 20.30'da St. Antuan Kilisesi'nde dinleyicinin karşısına çıkacak
Özenle kurgulanan programı ve mekâna özel dramaturjisiyle öne çıkan konser, mumların aydınlığında Klasik Batı Müziği’nin eşsiz eserleriyle dinleyicileri zaman yolculuğuna çıkaracak.