Mümtaz'er Türköne'den dikkat çeken erken seçim yorumu

Yazar Mümtaz'er Türköne, yeni çözüm süreci ve erken seçim tartışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Türköne, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili açıklamasını, "Bence Bahçeli tereddüde yer vermeyecek şekilde net bir şeyi söylüyor. Bahçeli'nin söylediği şu; 'Bu dava siyasi bir davadır, siyasi olarak bitirilmelidir.' Söylediği şey bu kadar net" şeklinde yorumladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'çözüm süreci'ne "hâlâ sıcak bakmadığını" savunan Türköne, "Çünkü bu sürecin kendi sonunu getireceğini biliyor. Ben çok erken söyledim bunu. 'Bu çözüm süreci Erdoğan'ın sonunu getiriyor. Demokratikleşme, böyle bir iktidarın yaşamasına izin vermez' dedim. Erdoğan'ın kafasında yönetebileceği, sündürebileceği ve ipe un serebileceği bir çözüm süreci projesi vardı. 'İpe un sererek götürebilirim' diye düşündü. Ama Bahçeli, Erdoğan'ın kafasındakini çözdü. 22 Ekim'deki (Öcalan gelsin Meclis’ten kendi örgütüne çağrı yapsın) çıkışını aslında Erdoğan'a karşı yaptı. Erdoğan da zaten karşılığı başta Ahmet Türk olmak üzere kayyum atamalarıyla verdi. Şimdi herkes merak ediyor, retorikle asıl maksadın asıl ayrılabileceğini. Şöyle bir örnek vereyim; durup dururken, 'Cumhur İttifakı çok güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor' diye bir laf söyleniyorsa, sorun vardır devlet içinde" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN ÇÖZÜM SÜRECİNİ BALTALAYACAK"

Türköne, "Benim öngörüm şöyle" diyerek, "Erdoğan çözüm sürecini baltalayacak, yani çözüm sürecinin gelişmesini engelleyecek. Bahçeli de bunun üzerine Türkiye'yi erken seçime götürecek" iddiasında bulundu.

"Erdoğan çözüm sürecini baltalayacak çünkü daha önce anlattığım gibi hukuka dönüşün kendi hegemonik gücünü tırpanlayacağını ve kendini enterne edeceğini düşünecek" diyen Türköne, "Bu yüzden de süreci küçük küçük tırpanlayarak sona erdirmeye çalışacak. Yani aslında Erdoğan çözüm sürecinin kendisine değil bu sürecin kendisine hukuk dayatacak olmasına karşı. Söyledim, hukuka dönüş olmadan da çözüm sürecinin başarılı olma ihtimali yok. O zaman da Bahçeli Türkiye'yi erken seçime götürmek zorunda. Çünkü çözüm sürecinin önü ancak o zaman açılır" ifadelerini kullandı.

"CHP İKTİDARA GELİRSE HUKUK KENDİLİĞİNDEN GELİR"

Türköne, şunları kaydetti: "Bahçeli'nin Türkiye'yi erken seçime götürmek ve parlamenter sisteme engel olmak teşebbüsleri bir şeyleri çözmek için değil, engellemek için atacağı adımlar olur. Yani hukukun önünü açmak için olur. Seçim olur da CHP iktidara gelirse hukuk kendiliğinden gelir, o da zaten çözüm sürecinin önünü açar. Bahçeli’nin vazgeçmeyeceği, adeta hayatın anlamı olarak gördüğü tek şey bu; çözüm süreci. Eğer bunu gerçekleştirmek için başka bir alternatifi kalmazsa yapar yani."