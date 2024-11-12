Mümtaz Soysal 15-16 Kasım tarihlerinde düzenlenecek panelde anılacak

21. Yüzyıl için Planlama Grubu ölümünün beşinci yıldönümünde Prof. Dr. Mümtaz Soysal’ı anıyor.

Hukuk ve anayasa üzerine öncü çalışmalara imza atan, sol değerleri savunan bilim insanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal, Ankara’da 15-16 Kasım 2024 tarihinde 21. Yüzyıl için Planlama Grubu’nun düzenlediği “Mümtaz Soysal’a Saygı” programında anılacak.

Etkinlik 15 Kasım 2024 Cuma günü Siyasal Bilgiler Fakültesi, Mülkiye Şeref Salonu’nda saat 10.00’da SBF Dekanı ve Prof. Dr. Bilsay Kuruç’un açılış konuşmasıyla başlayacak.

İlk gün Anayasa ve Devlet konulu oturumlarda Prof. Dr. Didem Yılmaz, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Ali Rıza Aydın, Prof. Dr. Birgül Ayman Güler ve Prof. Dr. Tolga Şirin konuşmacı olacak.

Etkinliğin ikinci günü, 16 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 13.30’da Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nın Konferans Salonu’nda Dr. Serdar Şahinkaya’nın açılış konuşmasıyla başlayacak.

İkinci günde Prof. Dr. Mümtaz Soysal çok yönlü mücadele alanlarıyla anılacak. Yön Dergisi, KİGEM, Dış İlişkiler, Siyaset, Gazetecilik ve Denizcilik alanlarındaki katkılarının ele alınacağı ikinci günün konuşmacıları Uluç Gürkan, Doç. Dr. Denizcan Kutlu, Prof. Dr. Hasan Ünal ve Dr. Ahmet Zeki Bulunç, Erdal Çalı, Işık Kansu ve Dr. Serdar Şahinkaya.