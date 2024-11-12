Mümtaz Soysal 15-16 Kasım tarihlerinde düzenlenecek panelde anılacak
Ölümünün beşinci yıldönümünde Prof. Dr. Mümtaz Soysal, 21. Yüzyıl için Planlama Grubu’nun düzenlediği “Mümtaz Soysal’a Saygı” programında anılacak.
21. Yüzyıl için Planlama Grubu ölümünün beşinci yıldönümünde Prof. Dr. Mümtaz Soysal’ı anıyor.
Hukuk ve anayasa üzerine öncü çalışmalara imza atan, sol değerleri savunan bilim insanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal, Ankara’da 15-16 Kasım 2024 tarihinde 21. Yüzyıl için Planlama Grubu’nun düzenlediği “Mümtaz Soysal’a Saygı” programında anılacak.
Etkinlik 15 Kasım 2024 Cuma günü Siyasal Bilgiler Fakültesi, Mülkiye Şeref Salonu’nda saat 10.00’da SBF Dekanı ve Prof. Dr. Bilsay Kuruç’un açılış konuşmasıyla başlayacak.
İlk gün Anayasa ve Devlet konulu oturumlarda Prof. Dr. Didem Yılmaz, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Ali Rıza Aydın, Prof. Dr. Birgül Ayman Güler ve Prof. Dr. Tolga Şirin konuşmacı olacak.
Etkinliğin ikinci günü, 16 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 13.30’da Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nın Konferans Salonu’nda Dr. Serdar Şahinkaya’nın açılış konuşmasıyla başlayacak.
İkinci günde Prof. Dr. Mümtaz Soysal çok yönlü mücadele alanlarıyla anılacak. Yön Dergisi, KİGEM, Dış İlişkiler, Siyaset, Gazetecilik ve Denizcilik alanlarındaki katkılarının ele alınacağı ikinci günün konuşmacıları Uluç Gürkan, Doç. Dr. Denizcan Kutlu, Prof. Dr. Hasan Ünal ve Dr. Ahmet Zeki Bulunç, Erdal Çalı, Işık Kansu ve Dr. Serdar Şahinkaya.
MÜMTAZ SOYSAL KİMDİR?
1929 yılında Zonguldak İli'nde doğdu. Galatasaray Lisesi'ni (1949), ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni (SBF) (1953) bitirdi. Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde asistan olarak görevliyken fark dersi sınavlarını vererek Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden de mezun oldu (1954). 1956'da SBF'de asistan olarak çalışmaya başladı; 1958'de siyasal bilimler alanında doktora çalışmasını tamamladı. SBF'de Anayasa Hukuku profesörü olarak uzun yıllar ders verdi.
Temsilciler Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) temsilcisi (6 Ocak 1961 - 25 Ekim 1961) olarak Anayasa Komisyonu üyeliği yaptı. 1963'te SBF'de doçent, 1969'da profesör olan Soysal, 1971 yılında aynı fakültenin dekanlığına seçildi. 12 Mart Muhtırası'ndan sonra 18 Mart 1971'de dekanlığı esnasında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'nca gözaltına alınıp tutuklandı.
6 yıl 8 ay ağır hapis, 2 ay 20 gün Kuşadası'nda emniyet gözetimi altında bulundurulmaya ve kamu haklarından ebediyen mahrumiyete mahkûm edildi. Toplam 14.5 ay Mamak Cezaevi'nde kaldı. Mamak Cezaevi'nde iken yazar Sevgi Soysal ile evlendi.