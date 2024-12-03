Mümtaz Soysal Anayasa Sempozyumu'nda yeni Anayasa tartışılacak

Laiklik Meclisi 7 Aralık Cumartesi günü İstanbul Beyoğlu’nda “Yeni Anayasa” dayatması üzerine tartışmaların yapılacağı bir Anayasa sempozyumu düzenliyor. 2019 yılında vefat eden Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal adına düzenlenecek sempozyuma birçok hukukçu ve akademisyen katılım sağlayacak.

Taksim Hill Hotel’de yapılacak olan sempozyumun açılış konuşmasını 10.30’da Laiklik Meclisi Sözcüsü Umut Kurunç yapacak. Prof. Dr. Korkut Boratav’ın üstlendiği açılış oturumunda, “Mümtaz Soysal ve Anayasa: Dünden Bugüne” konuşulacak.

Avukat Selin Nakıpoğlu’nun üstlendiği birinci oturum başkanlığında “Türkiye’de Anayasal gelişmelere genel bakış: Anayasa yapım ve değişim süreçlerini hangi ihtiyaçlar belirlemiştir?” tartışılacak. Birinci oturumda Dr. Cemil Ozansü, Prof. Dr. İzzeddin Önder ve Avukat Cem Alptekin konuşmacı olarak yer alacak.

“Bugün ‘Yeni Anayasa’ söylemiyle hedeflenen nedir?” tartışma konusuyla ikinci oturumun başkanlığını Avukat Dr. Başar Yaltı üstlenecek. Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz ve Avukat Doğan Erkan’ın konuşmacı olarak yer alacağı oturumda Anayasa’nın ilk 4 maddesi ve siyasi iktidarın amaçları tartışılacak.

Üçüncü oturum başkanlığında olan Dr. Öğr. Üyesi Hande Heper ve konuşmacılar Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Ulaş Karadağ, “İdari yapıyı ters yüz edenler Anayasa yapabilir mi” sorusuna cevap bulmaya çalışacaklar. Sempozyumun kapanış oturumunda ise Laiklik Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Bilgütay Hakkı Durna, “Bu meclis neden yeni bir anayasa yapamaz? Yaparsa ne olur?” başlığı üzerine konuşacak.