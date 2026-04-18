Münferit değil, sistemin kendisi sorgulanmalı: Erkeklik krizi, şiddet ve ataerki

Urfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları güvenlik açığı ya da bireysel öfke patlamalarıyla açıklanamayacak kadar derin bir krize işaret ediyor. Her iki olayda da faillerin genç erkekler olması, şiddetin toplumsal cinsiyet boyutunu yeniden gündeme taşırken kamuoyunda hızla yayılan “incel mi?” tartışması ise meselenin yalnızca dar bir kısmına odaklanıyor.

Şiddetin birçok toplumsal nedeni olsa da bu nedenlerin neredeyse tamamı, erkeklere güç, kontrol ve tahakküm atfeden bir toplumsal düzen içinde şekilleniyor. Bu sebeple de ataerkinin adını anmadan yapılan değerlendirmeler meselenin üstünden atlamak oluyor.

Yaşanan saldırılar Türkiye’de nadir görülen ancak giderek daha fazla tartışılan bir şiddet biçimini görünür kıldı. Her iki olayda da ortak olan yalnızca silah değil aynı zamanda fail profili.

Dünya genelindeki veriler, bu profilin istisna olmadığını ortaya koyuyor. ABD’de okul saldırılarını inceleyen U.S. Secret Service raporlarına göre bu tür saldırıların faillerinin ezici çoğunluğu erkek. United Nations Office on Drugs and Crime verileri ise dünya genelinde cinayet faillerinin yaklaşık yüzde 90’ının erkek olduğunu gösteriyor.

Bu veriler şiddetin toplumsal olarak inşa edilen erkeklik normlarıyla doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Ataerkil sistem erkeklere yalnızca ayrıcalık değil, aynı zamanda bir rol dayatıyor: Güçlü olma, kontrol etme, başarısız olmama, reddedilmeme. Ancak bu rolün sürdürülemediği anlarda (işsizlik, yoksulluk, dışlanma, başarısızlık) erkeklik krizi derinleşiyor. Bu krizin yarattığı kırılma çoğu zaman şiddete yönlendiriyor.

Maraş’taki saldırganın sosyal medyadaki profilinde 2014’te ABD’de kadınları hedef alan saldırısıyla bilinen, kendini incel olarak tanımlayan Elliot Rodger’ın fotoğrafının olması kamuoyunda “incel” tartışmasını da beraberinde getirdi. Rodger, çevrimiçi “incel” toplulukları tarafından bir tür sembol figür olarak görülüyor. Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i katleden Semih Çelik’in dahil olduğu gruplarda da benzer örüntülere rastlanmıştı.

Bu tür referansları tek başına bir ideolojik aidiyet kanıtı olarak değerlendirmek mümkün olmasa da dijital ortamlarda dolaşan kadın düşmanı ve şiddeti meşrulaştıran söylemlerin gençler arasında nasıl yaygınlaştığına dair bir işaret olarak okunmalı. Yani her şiddet faili kendini incel olarak tanımlamayabilir ancak incel ideolojisi, ataerkil şiddetin en uç ve en görünür biçimlerinden biri.

Öte yandan genç erkekler arasında şiddeti besleyen içeriklerin giderek daha fazla kapalı ve denetimi sınırlı dijital platformlarda dolaşıma girmesi dikkat çekici. Özellikle Telegram gibi uygulamalar üzerinden kurulan kapalı gruplarda, kadın düşmanı söylemler, şiddeti meşrulaştıran içerikler ve benzer vakalara ait görüntüler hızla yayılabiliyor.

Bu tür mecralar, algoritmik görünürlükten ziyade kapalı ağlar üzerinden radikalleşiyor. Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in katledilmesinin ardından bu mecralara yönelik denetim talebi yükselmişti fakat gelinen noktada yeterli önlemlerin alınmadığı ve bütüncül politikaların yaratılmadığı görülüyor. Sorun yalnızca platformlarla da sınırlı değil, bu içeriklerin karşısına güçlü bir toplumsal politika konulamaması, şiddetin dijital alandan toplumsal alana taşınmasını kolaylaştırıyor.

Okul saldırılarından sokak şiddetine kadar uzanan bu tablo yoksulluk, dışlanma, akran zorbalığı, psikososyal destek eksikliği ve dijital radikalleşme gibi çok sayıda etkenin kesişiminde ortaya çıkıyor.

Ancak bu çok katmanlı yapıyı tartışırken ataerkiyi gözden kaçırmak şiddetin en belirleyici zeminlerinden birini görünmez kılmak anlamına geliyor. Çünkü bu etkenlerin tamamı, erkeklere güç ve tahakküm atfeden bir toplumsal düzen içinde anlam kazanıyor. Güç, kontrol ve tahakküm vurgusunun öne çıktığı toplumsal iklimlerde şiddet, dolaylı biçimde meşrulaşabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre genç erkekler, hem şiddet faili hem de mağduru olma riski en yüksek grup. Bu durum, şiddetin rastlantısal değil cinsiyetlenmiş bir örüntü olduğunu gösteriyor.

∗∗∗

GÜCÜ ŞİDDETLE GÖSTEREN ERKEKLİK

Ayşegül ÖZADAK - Mor Çatı Gönüllüsü/Psikolog

Şiddetin altında birçok sebep yatıyor. Feministler olarak biz bu sebeplerin arasında net bir şekilde patriyarkayı da görüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği bir güç savaşı da yaratıyor. Ergenlik döneminde kimlik edinmeye çalışan özellikle ergen erkekler bu gücü şiddetle gösteriyor. Şiddetin sebebi oyunlar mı deniyor, diziler mi deniyor… Tek başına hiçbiri değil. Ama özellikle şiddet içerikli dizilerin neden bu kadar izlendiğini tartışmak gerek. Ergen çocukların en çok güvendiği kişilerin neden “mafya babaları” olduğunu sorgulamak gerek. Bu sistemde erkeklik güç kadın olmak ise zayıflık olarak gösteriliyor. Ergenlik dönemindeki erkekler de bu gücü göstermek istiyor. Her alanda şiddet ve güç gösteren erkeklik pompalanıyor. Şimdi yetkililer çıkıp okul saldırılarının münferit olduğunu söylüyor. Kadın cinayetlerinde de benzer bir dil görüyoruz. Münferit diyerek, bireysel bir suça indirgeyerek bu sistemle yüzleşmek istemiyorlar. Erkekliğin yüceltildiği, kadınların güçsüz görüldüğü bir toplumda sistemin kendisi değişmeli. Sebep tek olmadığı gibi çözüm de tek değil, Fakat okullarda polis görevlendirmek gibi hamlelerin sorunu çözemeyeceğini biliyoruz. Cinsiyet eşitliği gerek, sosyal eşitlik gerek. Gelecek kaygısıyla, ekonomik zorluklarla boğuşan MESEM’lerde çalıştırılan çocuklar bunlar. Sistemi sorgulamalıyız.

"Erkekler, kadınların onlara güleceğinden korkar. Kadınlar ise erkeklerin onları öldüreceğinden korkar."

Margaret Atwood

∗∗∗

İNCELLİK SAĞ İLE DE İLİŞKİLİ

İncel kavramı 1990’larda da tartışılsa da hayatımıza sosyal medyanın da etkisiyle 2014 yılında yerleşti. O sene Elliot Rodger isimli erkek 6 kişiyi öldürüp 14 kişiyi yaraladı ve intihar etti. Saldırıdan önce internette yayımladığı manifestosunda kadınların kendisiyle ilişki kurmayı reddetmesi sebebiyle onlardan “intikam” almak istediğini söyledi. Bu katliamdan sonra Rodger, incel toplulukları içinde bir kahraman olarak anılmaya başladı. Bu bir dönüm noktası oldu. Hem dünyada hem de Türkiye’de inceller yaygın bir şekilde örgütlenmeye başladı. Dünyada daha çok Reddit, 4chan gibi sanal forumlarda incel kavramı üzerine tartışılırken Türkiye’de Ekşi Sözlük, Twitter, Telegram gibi mecralarda kendine yer buldu. İncellik “meme”ler ile bir mizah malzemesi gibi popüler hale getirildi. İncel toplulukları genellikle geleneksel cinsiyet rollerine dönmeyi savunan, feminizmi ve kadınları eleştiren erkeklerden oluşuyor. Öğretisi, anti-feminist ve pragmatik görüşleri sebebiyle genellikle alternatif sağ ideolojilerle de ilişkili.