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Münih Havalimanı'nda grev: Uçuşların yüzde 80'i iptal edildi

Münih Franz Josef Strauss Havalimanı'nda kamu sektörü sendikası Verdi'nin bugün başlattığı grev nedeniyle uçuşların yaklaşık yüzde 80'i iptal edildi.

Dünya
  • 27.02.2025 11:36
  • Giriş: 27.02.2025 11:36
  • Güncelleme: 27.02.2025 11:40
Kaynak: İHA
Münih Havalimanı'nda grev: Uçuşların yüzde 80'i iptal edildi
Fotoğraf: DHA

Almanya’da havalimanı grevlerine yenileri ekleniyor.

Ülkenin ikinci büyük havalimanı ola Münih Franz Josef Strauss Havalimanı’nda kamu sektörü sendikası Verdi'nin bugün başlattığı grev nedeniyle uçuşların yaklaşık yüzde 80’i iptal edildi.

Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, 2 gün sürecek grev nedeniyle daha fazla uçuşun iptal edilme riski bulunduğu ve Münih üzerinden seyahat etmeyi planlayan yolcuların havayolu şirketleriyle irtibata geçmeleri gerektiği belirtildi.

Verdi, Ocak ayında ücret görüşmelerinin başlamasından bu yana Almanya'da çok sayıda grev düzenledi.

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