Münih Havalimanı’nda dron alarmı nedeniyle uçuşlar yeniden durduruldu

Alman Hava Trafik Kontrol Merkezi (DFS), yolcu güvenliğini öncelikli görerek her iki pistin de uçuşlara saat: 21: 34 itibariyle kapatıldığını, kalkış ve inişlerin durdurulduğunu açıkladı. Yetkililer, havada görülen insansız hava araçlarının (İHA) teyit edilmesi için polis helikopterlerinin kontrollerini sürdürdüğünü bildirdi.



Uçuşların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin kesin bir bilgi verilmezken, gece yarısından sabah 05.00’e kadar geçerli olan gürültü kısıtlamasına da dikkat çekildi.



Seferlerin durdurulmasının ardından birçok yolcu uçağı Stuttgart Havalimanı’na yönlendirilirken, bazı uçuşların da iptal edildiği öğrenildi.



Münih Havalimanı’nda sadece bir gün önce, Perşembe akşamı da benzer bir olay yaşanmıştı. Drone nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edilmiş, yaklaşık 3 bin yolcu etkilenmişti. Yüzlerce yolcu ise geceyi terminalde kurulan yataklarda geçirmek zorunda kalmıştı.