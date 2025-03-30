Münih Öğrenci Birliği, Türkiye'de yaşananları protesto etti, gençlerle dayanışma çağrısı yaptı

30 Mart Pazar günü Almanya Münih'te, Münih Öğrenci Birliği tarafından Türkiye'deki protestolarla dayanışmak ve yaşanan hak ihlallerini ve tutuklamaları protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolar dünyada da sürüyor. Münih'teki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler, Türkiye'deki Münih Öğrenci Birliği adı altında Odeonsplatz'da bir araya geldi.

Öğrencilerin eyleminde basın açıklaması Türkçe, İngilizce ve Almanca okundu.

Açıklamada "12 gündür Türkiye’nin dört bir yanında yüz binlerce kişi seçme seçilme hakkına sahip çıkmak için, haklarının gaspına itiraz etmek için sokaktadır" denildi.

Öğrencilere yönelik polis müdahalesi ve sonrasında yaşanan hak ihlallerine değinilen açıklamada, "Aralarında sıra arkadaşlarımızın da bulunduğu, yüzlerce öğrenci ve genç bu süreçte polis şiddetine maruz kaldı. Hukuksuzca gözaltına alındı. Türkiye'de uzun süredir seçme ve seçilme hakkına, ve insanlığın en önemli kazanımlarından biri olan

demokrasiye müdahale ediliyor. Bu müdahalelerle, muhalefetin temsiliyet hakkını, insanların düşünce özgürlüğünü yalnızca kısıtlamayla kalmayıp tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyorlar" ifadeleri kullanıldı.

Bu süreçte medyanın tutumu eleştirilen açıklamada "Ne yazık ki baskı rejimine karşı haklı mücadelemizi sadece bağımsız medya kanalları yayınlıyor, haber yapan gazeteciler gözaltına alınıyor. Görülüyor ki ana akım medya taraf tutuyor. Türkiye’de ana akım medya çürümüş ve bir propaganda aracına dönüşmüştür. İktidar yüz binlerce insanın sokaklarda

olduğunun görülmesinden korkuyor" denildi.