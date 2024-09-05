Münih'te silah sesleri: İsrail Başkonsolosluğu yakınlarında polis, bir kişiyi vurdu

Silahlı bir saldırgan, Almanya'nın Münih kentinde İsrail Başkonsolosluğu’nun önünde ateş açtı.

Polis, İsrail'in Münih Başkonsolosluğu yakınlarında şüpheliyi vurdu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, şüpheli, şehir merkezindeki İsrail Başkonsolosluğu yakınında, Nazi rejiminin suçlarını anlatan bir müze civarında polis tarafından vuruldu.

Münih polisinden yapılan açıklamada, polisin bir şüpheliye ateş ettiği belirtilirken, detaylı bilgi verilmedi.

Olay yeri polis tarafından kordon altına alınarak inceleme başlatıldı.

Almanya'da polisin, İsrail'in Münih Başkonsolosluğu yakınlarında vurduğu şüphelinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Polisten yapılan açıklamada, Münih kentinin merkezindeki İsrail Başkonsolosluğu ile Nazi rejiminin suçlarını anlatan müzenin yakınında uzun menzilli silah taşıyan zanlıya polis tarafından ateş açıldığı belirtildi.

Şüphelinin açılan ateş sonucu yaralandığı ve daha sonra hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, durumun kontrol altına alındığı, çevrede başka bir şüphelinin bulunmadığı, olayda polis dahil başka ölen ya da yaralananın olmadığı bilgisi verildi.

Bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları çağrısında bulunan polis, görgü tanıkları veya olayın görüntüsünü kaydedenlerin kendilerine başvurmalarını istedi.

Yerel basında yer alan haberlerde ise şüphelinin, 5 polisin bulunduğu, Başkonsolosluğun önündeki güvenlik kulübesine ateş ettiği öne sürüldü.