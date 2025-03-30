Münih ve Stuttgart’ta İmamoğlu'na destek: Gözaltı ve tutuklamalar protesto edildi

Münih kentinde yüzlerce kişi, Türkiye’deki antidemokratik uygulamaları protesto etmek için bir araya geldi. Mitingde, özellikle son dönemde muhalefete yönelik artan baskılar, gözaltılar ve tutuklamalar kınandı.

CHP Münih Birliği Başkanı Gönül Fidan, düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok ilçe belediye başkanının uydurma soruşturmalarla tutuklandığını belirtti.

Fidan, "Türkiye’de antidemokratik uygulamalara karşı direnen gençlerimiz ve halkımız tutuklanıyor, günlerce gözaltında tutulup işkence görüyor. AKP iktidarı halkın iradesine karşı güç kullanarak milletin yerine karar vermek istiyor. Bu bir siyasi darbedir" ifadelerini kullandı.

Milletin iradesini gasp etmeye çalışan zihniyetin Türkiye’nin geleceğini tehlikeye attığını söyleyen Fidan, “Cumhuriyet’e, demokrasiye ve halkın iradesine karşı yapılan bu operasyonlara sessiz kalmayacağız. Buradan, Münih’ten haykırıyoruz, tutuklanan, içeride tutulan herkese selam olsun” dedi.

Mitingde sık sık "Ekrem İmamoğlu yalnız değildir", "Hep beraber direneceğiz, dayanışmayla kazanacağız" sloganları atıldı. Katılımcılar, Türkiye’deki demokratik değerlere sahip çıkma çağrısında bulundu.

STUTTGART'TAKİ YÜRÜYÜŞE BİNLER KATILDI

Stuttgart'ta ise polis kaynaklarına göre 5 binin üzerinde kişinin katıldığı yürüyüş düzenlendi. Katılımcıların sık sık “Adalet”, “Özgürlük” ve “Susma, sustukça sıra sana gelecek” sloganları attığı yürüşüye CHP Württemberg Birliği, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Stuttgart, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Alevi Dernekleri, Gül Derneği, Artvinliler Derneği, DES-BİR, Becekliler Derneği ve Herrenberg İşçi Derneği başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş destek verdi.

Yürüyüşçülerin toplandığı Wilhelmplatz’da konuşma yapan CHP Baden-Württemberg Birliği Başkanı Şirin Üstün "İmamoğlu’nun hukuksuzca tutuklanması yalnızca bir kişiye değil, halkın iradesine, savunma hakkına ve hukukun kendisine yönelik bir saldırıdır. Böyle bir dönemde susmak, yalnızca kendimize değil, adalet mücadelesi veren milyonlara da ihanettir. Baskının arttığı, ifade özgürlüğünün yok edilmek istendiği, yargının siyasal iktidara boyun eğdiği dönemlerde halkın yanında saf tutmak bir zorunluluktur. Hukuk, sarayların değil, halkın gücüne dayanır. Korkuya teslim olmak değil, direnmektir esas olan. Zulüm karşısında susan, yalnızca hakkını değil, onurunu da kaybeder. Demokrasi ancak cesaretle savunulursa yaşar. Adalet bir kez yara aldığında herkes kaybeder” dedi.

Konuşmalar boyunca katılımcılar sık sık alkışlarla destek verirken, alanda müzik dinletileri ve yöresel gösteriler de yapıldı. Yürüyüş boyunca birlik ve dayanışma mesajları verildi. Bazı gruplar geleneksel kıyafetleriyle kortejde yer aldı. Etkinliğe katılanlar, demokrasiye ve hukuka sahip çıkmanın bir yurttaşlık görevi olduğunu vurguladı. Birçok konuşmacı, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini söyledi.

Daha sonra hep birlikte Ekrem İmamoğlu için yazılan "Ne istersin Ekrem’den" isimli şiir okundu.