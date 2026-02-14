Münih’te Suriye zirvesi: Rubio, SDG ve Şam heyeti aynı masada

Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye heyeti ve Demokratik Suriye Güçleri (SDG) temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede Suriye’deki geçiş süreci, IŞİD’le mücadele ve bölgesel istikrar başlıkları ele alındı.

Toplantıya Suriye Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ve Suriye Demokratik Konseyi (SDK) Eş Başkanı İlham Ahmed katıldı.

Diplomatik kaynaklara göre görüşmede özellikle Suriye’nin kuzey ve doğusundaki idari yapıların geleceği ile uluslararası toplumun rolü değerlendirildi.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmeyi “pozitif ve verimli” olarak nitelendirdi.

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise SDG ile Şam temsilcilerinin yan yana yer aldığı fotoğrafı paylaşarak “Bir fotoğraf bin kelimeye bedeldir, yeni bir başlangıç” ifadelerini kullandı.