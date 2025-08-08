Münir Özkul'un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam’ın 2018 yılında hayatını kaybeden usta ismi Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti.

Umman Özkul’un cenazesi bugün Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.

Umman Özkul’un üvey kızı Güner Özkul, "Umman Abla'yı kaybettik. Bütün arkadaşlarımın Umman Ablasıydı o. Babamın 40 yıllık hayat arkadaşı ve eşiydi. Bu ayın 15'i babamın 100. yaş günü. 15'ine kadar yaşamayı çok arzu etti ama, işte öfke vefa etmedi. Adı lazım değil, kötü hastalık diyelim, hiç kimse sözünü etmekten hoşlanmıyor. Her yere sıçrayan, metastazı olan hastalık. Çok arttı maalesef. Çok sevdiklerimizi kaybediyoruz" dedi.