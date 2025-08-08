Giriş / Abone Ol
Türk sinemasının usta ismi Münir Özkul’un eşi Umman Özkul, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze 8 Ağustos’ta (bugün) Kilyos Mezarlığı’nda defnedilecek.

  • 08.08.2025 05:59
  • Güncelleme: 08.08.2025 07:06
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti

Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü.

Haberi Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Güner Özkul, açıklamasında "Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir.

Cenazesi 08.08.2025 tarihinde Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecektir." ifadelerini kullandı.

