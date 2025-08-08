Münir Özkul’un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti
Türk sinemasının usta ismi Münir Özkul’un eşi Umman Özkul, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze 8 Ağustos’ta (bugün) Kilyos Mezarlığı’nda defnedilecek.
Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü.
Haberi Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Güner Özkul, açıklamasında "Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir.
Cenazesi 08.08.2025 tarihinde Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecektir." ifadelerini kullandı.