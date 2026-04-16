Munzur Çayı'nda bir kadının cansız bedeni bulundu
Dersim’de Munzur Çayı’nın Mavi Köprü mevkisinde bir kadının cenazesi bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan cenaze, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Dersim'de Munzur Çayı'nda bir kadının cansız bedeni bulundu.
Munzur Çayı'nın Mavi Köprü mevkisinde kadının cansız bedenini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Dalgıçların çalışmasıyla sudan çıkarılan cansız beden, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.