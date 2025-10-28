Munzur Dağları'ndaki yaban keçileri dron kamerasında

Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'ın Kemah ilçesindeki Munzur Dağları'nda sürü halinde dolaşan dağ keçileri, dronla görüntülendi.

Kemah ilçesi Munzur Dağları'nda yaban hayatını inceleyen görüntü yönetmeni Süleyman Mermer, burada dolaşan yaban keçilerini dronla kayıt altına aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi görürken, Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerin aralıksız sürdüğü bildirildi. (DHA)

