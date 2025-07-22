Munzur Festivali 23 yaşında

Öykü Naz GEÇGİL

Dersim’de her yıl düzenlenen ve ülkenin en uzun soluklu kültür-sanat etkinliklerinden biri olan Munzur Festivali, bu yıl belediyeye kayyum atanması nedeniyle farklı bir atmosferde yapılacak. 24-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan 23. Munzur Doğa ve Kültür Festivali’nin sloganı “Dersim yaşamdır; doğama, irademe, dilime, inancıma dokunma!” oldu. Festivalin tanıtımı, Dersim Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan basın toplantısıyla duyuruldu.

GÖNÜLLÜLER ORGANİZE EDİYOR

Festivalin bu yılki ev sahipliğini, kayyum atanan Dersim Belediyesi’nin yerine gönüllüler ve sivil toplum örgütleri üstlendi. Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) Başkanı Ali Rıza Bilir, festivalin kentin dili, inancı ve tarihi açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programı, Dersim Belediyesi Eşbaşkanı Birsen Orhan açıkladı. Orhan, festivale gönüllü katılacak sanatçılara teşekkür ederek, “Kayyum uygulamasına karşı bu festival, irade ve inançla sahip çıkmanın ifadesidir” dedi.

DEDEF tarafından yapılan açıklamada da “Munzur Festivali; Dersim halkının tarihine, kültürüne, inancına, diline ve doğasına sahip çıkma kararlılığının ifadesidir. Dönem dönem yasaklamalar ve engellerle karşılaşsa da, halkın ortak iradesiyle bu büyük buluşma her defasında yeniden kurulmuş ve bugüne taşınmıştır. Hep birlikte Munzur’a, doğamıza, dilimize ve irademize sahip çıkmak için FESTİVALE!” ifadeleri kullanıldı.

PROGRAMDA NELER VAR?

Festival, 24 Temmuz’da Seyit Rıza Meydanı’ndaki açılış konuşmalarıyla başlayacak. Programda, paneller, film gösterimleri, söyleşiler, inanç merkezlerine ziyaretler ve doğa yürüyüşleri gibi birçok etkinlik yer alacak.

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ZAZA WOMEN MUSİC PROJECT YER ALMAYACAK

Zaza Women Music Project adlı müzik grubu, festival programına alınmadı. Grup tarafından yapılan açıklamada gerekçe olarak ise grubun isminin gösterildiğini belirtti.

Festival Komitesi ise “Zaza Women Project'in yeni bir oluşum olması, yeterli bilgiye sahip olunmaması, projenin fon destekli olması ve grubun ismindeki İngilizce kullanımın bazı çevrelerde yaratabileceği algılar da değerlendirilmiş ve bu yıl programa dâhil edilmemesi yönünde bir karar alınmıştır” açıklamasını yaptı.