Munzur Festivali bugün sona eriyor: Krize karşı çare birleşik muhalefet

“Doğamızın ve irademizin gasbına izin vermeyeceğiz” temasıyla gerçekleşen 22. Munzur Kültür ve Doğa Festivali bugün sona eriyor. Hozat’ta düzenlenen panelde konuşan Taş, “Bu düzen krizi çözemez” dedi.

HABER MERKEZİ

22’nci Munzur Kültür ve Doğa Festivali panel, konser ve çeşitli etkinliklerle üçüncü gününde de devam etti.

“Doğamızın ve irademizin gaspına izin vermeyeceğiz” temasıyla gerçekleşen, Dersim kültürünü yaşatma amacını taşıyan, festival, sanatçı, yazar, şair ve doğa aktivistlerinin katılımıyla süren festivale ikinci ve üçüncü gününde Hozat ev sahipliği yaptı. Festivalin Hozat ayağının son gününde, “Güncel Siyasal Gelişmeler ve Çıkış Yolları” adlı panel, Hasan Saltık Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Yapı-Yol Sendikası’ndan Edayi Keleş moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sedat Başkavak ve SMF MYK Üyesi Hüseyin Şimşek konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde ilk sözü alan SMF MYK üyesi Hüseyin Şimşek, AKP’nin iktidara gelmesiyle birlikte kendi ajandalarını uygulamaya çalıştıklarını ve bugün ülkenin içinde bulunduğu durumun bunun bir sonucu olduğunu belirtti. Ardından konuşan EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sedat Başkavak ise "AKP hangi taktikle iktidarda kaldı" sorusunu kriz, kutuplaştırma ve kaos üzerinden yönettiğini anlattı. Başkavak,“Nerede bir kriz varsa bunu fırsata çevirdiler. Toplumu kutuplaştırma üzerinden yönetmek istiyorlar. Bunların hepsinin sonucunda birleşik bir mücadele şart” vurgusu yaparak konuşmasını sonlandırdı” dedi.

Panelde, Alper Taş, Sedat Başkavak ve Hüseyin Şimşek söz aldı.

YENİ BİR ANLAYIŞ

Son olarak panelde sözü alan SOL Parti MYK üyesi Alper Taş, “İki kilit kavram üzerinden hareket etmek gerekiyor. Bir kriz kavramı, iki geçiş dönemi süreci. Her iki kategori kriz demektir ve bu düzen krizi çözemez. Neo faşizme karşı neo sosyalizmi yaratmak ve sosyalizmi yeniden yeni bir anlayışla yaratmak gerekiyor. Bunun da birleşik bir muhalefetin örgütlenmesinden geçtiğini biliyoruz” dedi.

COŞKULU KONSERLER

Panelin ardından akşam programına geçilen festival, Cumhuriyet Meydanı’ndaki konserlerle devam etti. Konserlerde, Ali Asker Ceylan, Pınar Aydınlar, Enver Çelik, Hüseyin Güneş, Vedat Baran, Ali İhsan Doğan, Hüseyin Göçmen, Avni Sağlam ve Murat Özdemir sahne aldı. İlginin yüksek olduğu konserlerde türküler söylendi, halaylar çekildi.

Konserlerin ardından kapanış konuşmasını SOL Partili Hozat Belediyesi Başkanı Aydın Kaya yaptı.

Festival Dersim merkezde bugün yapılacak etkinliklerle son bulacak. “Göç, Yoksulluk, İşsizlik” üzerine tartışmaların yanı sıra ‘Kent Demokrasisi-İktidar Mekan İlişkisi’, ‘Çevre’ ve ‘Madencilik’ üzerine paneller düzenlenecek. Çevre yürüyüşünün ardından Ahu Dem, Grup Vardiya, Hasan Ali Sezer, Grup Munzur ve Suavi’nin yer alacağı konser düzenlenecek. “Herkes Toprağa Gömülür Ben Suya” belgeseli gösterimiyle festival sona erecek.

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POLİS KİTAPLARA EL KOYDU

Festivalde kitap satışı yapan Aram Yayıncılık’ın ‘Jineolojiye Giriş’ kitabına ise toplatma kararı olduğu gerekçesiyle polis tarafından el konuldu. Jineoloji Akademisi’nin hazırladığı kitap, 2019 yılındaki karar gerekçe gösterilerek toplatıldı. 15 kitabın polis tarafından el konularak satışın durdurulmasına Aram Yayınları çalışanları tepki gösterdi.