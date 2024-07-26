Munzur Festivali Hozat’ta sürüyor

Bu yıl 22’ncisi düzenlenen Munzur Kültür ve Doğa Festivali, "Doğamızın ve irademizin gaspına izin vermeyeceğiz" temasıyla sürüyor. Hozat programının ilk gününde açılış konuşmasını Belediye Başkanı Aydın Kaya yaptı. söyleşi ve panellerde Ercan Kesal, Mehmet Cengiz Bozkurt, Dersim Gül, Cevahir Efe Akçelik gibi isimler ve konserlerde ise Mikail Aslan, Grup Munzur, Erdoğan Emir ve diğer sanatçılar yer aldı.

Bu yıl 22’ncisi düzenlenen Munzur Kültür ve Doğa Festivali, "Doğamızın ve irademizin gaspına izin vermeyeceğiz" temasıyla sürüyor. Dersim ve ilçelerinde dört gün sürecek festivalde, onlarca sanatçı, yazar, şair ve doğa aktivistinin katılımıyla panel, seminer, yürüyüş, konser ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Festivalin Hozat ilçe programı ise dün başladı. SOL Partili Hozat Belediyesi’nin işbirliğinde düzenlenen festival bugün de devam edecek. Hozat programının ilk gününde açılış konuşmasını Belediye Başkanı Aydın Kaya yaptı. söyleşi ve panellerde Ercan Kesal, Mehmet Cengiz Bozkurt, Dersim Gül, Cevahir Efe Akçelik gibi isimler ve konserlerde ise Mikail Aslan, Grup Munzur, Erdoğan Emir ve diğer sanatçılar yer aldı.

Festivalin bugünkü programında ise “Güncel, Siyasal Gelişmeler” başlıklı panel düzenlenecek. Panelde Timur Soykan, Yaşar Aydın, Hüseyin Şimşek ve Sedat Başkavak konuşacak. Kapanış konuşmasını Belediye Başkanı Kaya’nın yapacağı festivalde akşam Ali Asker, Pınar Aydınlar, Enver Çelik, Hüseyin Güneş gibi sanatçılar sahne alacak.

DAYANIŞMAYA ÇAĞRI

Hozat Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Tüm dostlarımızı festivalimize bekliyoruz” denilmişti. Festivalin Tertip Komitesi’nde yer alan Emir Ali Genç, Mezopotamya Ajansı’na (MA) yaptığı açıklamada festivalin Dersim kültürünü yaşatma amacını vurgularken, son yıllarda yapılan festivallerin özünden uzaklaştığına dair eleştirilere değinmiş ve festivalin sadece piknik ve konser etkinlikleriyle anılmaya başladığını ifade etmişti.