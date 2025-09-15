Munzur Gözeleri: Sessizliğe İhtiyacı Var

Hasan Şen- Munzur Koruma Kurulu Sözcüsü

Munzur Gözeleri… Sadece bir doğa harikası değil, Dersim’in kalbidir. Dağların gözyaşıdır, vadilerin bakışıdır, taşların ve toprağın belleğidir. O berrak sularda hem geçmişin hikâyeleri hem de geleceğin umutları yan yana akar. Gözeler, sadece suyun çıktığı yer değil; bir kültürün, bir inancın, bir yaşam felsefesinin kaynağıdır.

Ama ne yazık ki bu kutsal kaynak son yıllarda yoruldu. Çünkü doğa, sadece mevsimlerin döngüsüyle değil, insanın bitmek bilmeyen hırsıyla da sınanıyor. Munzur Gözeleri’ne yapılan plansız müdahaleler, beton projeleri, turizm adı altında açılan işletmeler ve kalabalık insan akınları, o eşsiz sessizliği parça parça ediyor. Vadiler kendi dilini kaybediyor, rüzgârın melodisi gürültüye karışıyor.

Bugün Dersim’in en kutsal mekânlarından biri olan Munzur Gözeleri, artık doğayla uyumlu bir ziyaret mekânı değil, sermayenin iştahını kabartan bir turizm alanı olarak görülüyor. Oysa burası, Alevi inancında suyun kutsiyetini, dağın direncini, taşın hafızasını simgeleyen bir mekândır. Munzur Gözeleri’nin kutsallığı, para hırsıyla ölçülemez; çünkü o, sadece bugünün değil, gelecek kuşakların da hakkıdır.

Bu noktada yapılması gereken aslında çok basit: Munzur Gözeleri’ni en az beş yıl boyunca kendi haline bırakmak. İnsan kalabalığından, makinelerin uğultusundan, betonun ağırlığından uzaklaştırmak. Doğa kendi ritmiyle yeniden nefes almalı. Sessizlik, bu coğrafyanın en kadim ilacıdır; hem toprağa hem de insana iyi gelir.

Beş yıl… Kimi için uzun, kimi için kısa. Oysa zamanın ölçüsü burada önemsizdir. Önemli olan, Munzur’un yeniden can bulabilmesi, ekosistemin yeniden filizlenebilmesidir. Çünkü Munzur’u korumak, yalnızca bir su kaynağını değil; bir halkın belleğini, kültürünü ve vicdanını korumaktır.

Bugün durmayı, beklemeyi, sadece izlemeyi bilmezsek; yarın çok geç olacak. Geriye sadece beton duvarlar, otel projeleri ve makine gürültüsü kalacak. Munzur’un masum akışı, bir turizm broşürünün pazarlama sloganına indirgenecek. Oysa hepimiz biliyoruz: Doğa bir meta değildir. Doğayı korumak, geleceği korumaktır.

Munzur Gözeleri, bize sessizce hatırlatıyor: Sessizlik bazen en büyük direniştir. Ve biz bu direnişe katılmak zorundayız. Çünkü Munzur’a sahip çıkmak, sadece Dersim’in değil, tüm insanlığın ortak sorumluluğudur.