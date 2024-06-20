Munzur Gözeleri’ne ilgi büyük, halk ise tepkili

Haber Merkezi

Dersim’in Ovacık ilçesinde bulunan Munzur Gözeleri’nde turist yoğunluğu yaşanıyor. Bölge halkı ise yaşanan trafik yoğunluğuna büyük tepki gösterdi.

Dört mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapan Munzur Gözeleri, şehir merkezine 80, ilçe merkezine ise 17 kilometre uzaklıktaki Ziyaret köyünde bulunuyor. Munzur Gözeleri, kaya oyuklarından çıkan suları, irili ufaklı şelaleleri, göletleri ve çevresinde açan rengarenk çiçeklerle cezbediyor. Su kaynaklarıyla Munzur Vadisi Milli Parkı’na da hayat veren Munzur Gözeleri’nde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bugünlerde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Günübirlik turlarla bölgeye gelen turistler, araçlarla Munzur Gözeleri’ne giderek buradaki piknik alanlarında vakit geçiriyor. Bazı ziyaretçiler de ahşap yürüyüş yolları sayesinde Munzur Gözeleri’nin iç kısımlarını kolayca gezip fotoğraf çekimleri yapıyor.