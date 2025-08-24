Munzur Gözeleri’ne mescit protesto edildi

HABER MERKEZİ

Dersimliler valiliğin Aleviler için kutsal” sayılan Munzur Gözeleri’nde mescit açmasını protesto etti.

Demokratik Alevi Dernekleri, Dersim Dernekleri Federasyonu ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Dersim Şubesi’nin öncülüğünde yapılan eylemde, “Munzur’u mescitlerle kuşatmak kabul edilemez. Asimilasyona hizmet edecek bu mescidin derhal kaldırılmalıdır” denildi.

Açıklamaya çok sayıda yurttaşın yanı sıra siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri temsilcileri ile Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu İnanç Kurulu üyeleri katıldı. DAD Eş Genel Başkanı Kadriye Doğan tarafından okunan açıklamada “Munzur kutsaldır dergâhımızdır, elinizi çekin” pankartı açıldı.

ZULÜM POLİTİKASI

Pirha’daki habere göre Doğan, Munzur’un Aleviler için yalnızca su olmadığını belirterek, “O, halkımızın en kutsal mekânıdır. Her damlası lokmadır, her akışı semahtır, her taşı niyazdır. Ancak gönül gözü kör olanlar bu hakikati bilmez. Bugün ise bu kutsal kaynağın kapısına mescit kondurulmuştur. Bizim rızamız olmadan, inancımız gözetilmeden, yolumuza danışılmadan yapılan bu iş, Alevi inancını yok sayan, bizleri resmi ideolojinin tekçi inanç anlayışına mahkûm etmek isteyen zihniyetin yeni perdesidir. Bu, Şark Islahat Planı’nın güncel bir versiyonudur. Biz biliriz ki, rıza kapısı olmadan yapılan her iş zulümdür. Açık ve net talebimiz asimilasyona hizmet edecek bu mescidin derhal kaldırılmasıdır” dedi.

Bu anlayışın bir 12 Eylül cunta zihniyeti olduğunun kaydedildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “12 Eylül’de köylerimize cami yapıp imam atayan, binlerce Dersimli genci yatılı Kuran kurslarına gönderen, “peyzaj çalışmaları” adı altında kutsal mekânlarımızın otantik yapısını bozan, Hacı Bektaş Veli Dergâhı’nı müze yapan resmi akıl, bugün de Munzur’un gözüne mescit yapmaktadır. Bu, “Türk-İslam sentezi” adı altında Alevi inancını eritme, yok etme ve asimile etme çabasıdır. Biz bu oyunu tanırız ve asla kabul etmeyiz. Biliyoruz ki hakikati ve özgürlüğü esas alan Müslüman canlarımız da bu anlayışa rıza göstermeyecektir. Munzur Gözeleri, ezelden bu yana bu yolun niyazgâhıdır. Oraya mescit değil, ancak rızalıkla niyaz olunur.” Haber Merkezi