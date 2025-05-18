Munzur Nehri’nde mahsur kalan vatandaşı ekipler kurtardı

Tunceli’de Munzur Nehri’ne yüzmek için giren ve mahsur kalan vatandaşı ekipler kurtardı.

Olay, Ovacık ilçesi Aşağıtorunoba köyü Gelincik Tepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Van’dan gezi amaçlı ilçeye gelen H.B., yüzmek için Munzur Nehri’ne girdi. Güçlü akıntıya kapılan şahıs, taşlara tutunarak hayatta kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Botla nehre giren ekipler, şahsı bulunduğu noktadan kurtardı.