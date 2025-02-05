Munzur özgür akacak

Maden ve taş ocakları, baraj ve hidroelektrik santralı projeleri, av ihaleleri, peyzaj projeleri ve orman yangınları ile yok edilmek istenen Dersim’de yaşam savunucularının verdiği mücadele sonuç verdi.

Munzur ve Pülümür Vadileri ‘‘kesin korunacak hassas alan’’ ilan edildi. Resmi Gazetede yayımlanan karar bölgede sevinçle karşılandı. Yaşam savunucuları ‘‘Aleviler için önemli inanç merkezlerinden olan Munzur Gözelerinin doğal sit alanı statüsü geçen yıl 1’inci dereceden 2’nci dereceye düşürülmüştü. Bunun için mücadele etmiştik. Munzur ve Pülümür Vadilerinin korunması çok önemli. Mücadale kazanım getirdi” dedi.

Dersim ile Ovacık ilçesi arasında uzanan Munzur Vadisi’nin 42 bin hektarlık bölümü, 1971 yılında Milli Park alanı ilan edildi. Daha sonra 2023 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edildi. Ancak geçtiğimiz yıl birinci derece sit alanından çıkarılarak nitelikli koruma alanı ilan edilen Munzur Gözeleri, Cumhurbaşkanlığı kararı ile yeniden birinci derece sit alanı ilan edildi. Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) Genel Başkanı Ali Rıza Bilir, her iki vadinin koruma alanı içine alınmasını ‘‘önemli bir karar’’ olarak değerlendirdi. Bilir ‘‘Munzur Gözeleri ve Pülümür Çayı konum itibariyle son derece doğal bir yapıya sahip. Daha önce zaten sit alanı içerisindeydi. Fakat ilerleyen süreçlerde bu vadilerin çevresinde kafeler, barlar, çay ocakları açıldı. Çok sayıda ruhsatlı ve ruhsatsız yapı ile doğa adeta tahrip edildi. Ardından buranın statüsü geçen yıl 1’inci dereceden 2’nci dereye düşürüldü. Bunun için mücadele verdik, mücadele sonuç verdi’’ diye konuştu.

Bilir, şöyle devam etti:

‘‘Pülümür Vadisi için de statü değişikliği yapılabileceğine dair endişelerimiz vardı. Çünkü bu bölgede çok açık şekilde doğanın tahribatı var. Bunlara itiraz etmiştik, Munzur Gözelerinin statü değişikliğinin iptali davasını açmıştık. 1 Kasım’da mahkeme keşif yaptı. Mahkeme sürerken Resmi Gazetede Munzur ve Pülümür Vadileri 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi. Koruma altına alındığı kararı çıktı. Bu elbette doğru ve önemli bir karar. Halkın gösterdiği tepkinin bu kararda önemli olduğunu düşürüyoruz. Dolayısıyla oluşturulan kamuoyunun bir kez daha ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarıyor. Hem Pülümür hem Munzur Vadisi'nin korunması anlamına sevindirici. Bu vadilerdeki yapılara verilen ruhsatlar, yapılan çalışmalar hukuk dışı, antidemokratik ve hiçbir temel dayanağı olmayan, çevre ve doğayı tahrip eden bir durum. Her iki vadi için verilen bu karar gösterdi ki geniş toplumsal bir refleks gösterilip toplumsal bir dayanışma sağlanılırsa kararlardan adım attırabiliriz.’’

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KARAR SEVİNÇLE KARŞILANDI

Avukat Barış Yıldırım ise ‘‘Bakanlar Kurulu tarafından 21 Aralık 1971 tarihinde Milli Park olarak ilan edilen Munzur Vadisi Milli Parkı’nın temel kaynak değeri olan Munzur Gözeleri 1. Derece doğal sit alanı olarak ilan edildi. Mevzuatımızdaki en üstün doğa koruma statüsüdür. Munzur Gözeleri’nin ve o havzanın Dünya Kültür Mirası listesine alınması için yıllardır çaba sarf ediyoruz. Bölge, ekolojik olarak son derece hassas, önemli doğal alan ve önemli bitki alanı. Aynı zamanda biz Aleviler için de kutsiyet taşıyan miras alanı. Bu bakımdan kesin Korunacak Hassas Alan olarak ilan edilmesi hepimiz Dersimliler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı’’ dedi. Yıldırım, şöyle devam etti: ‘‘Bundan sonra da yöre ekolojisinin, florasının, faunasının ve temiz su kaynaklarının korunması için çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Bu kararın şöyle bir önemi var. Munzur havzasının kaynağı Munzur Gözeleri kesin olarak korunacak, o havzada herhangi bir insan etkileşimine, beşeri tahribata, turizm gibi şeylere müsade edilmeyecek. Gönül isterdi ki tüm Vadiler için bu karar verilse.’’

Munzur Çevre Derneği de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘‘Munzur ve Pülümür Vadileri 1. derece Sit alanı ilan edildi. Bu kazanımı elde eden Dersim halkının yaşam alanlarına sahip çıkma sorumluluğudur’’ ifadelerine yer verdi.