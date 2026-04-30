“Munzur Sağlık Buluşmaları” Dersim'de başlıyor: Hekimler ve öğrenciler sorunları tartışacak

Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen “Munzur Sağlık Buluşmaları”, yarın (1 Mayıs Cuma) Dersim’de Hüseyin Güntaş Kütüphanesi Konferans Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak.

Etkinlikte hekimler ve tıp fakültesi öğrencileri bir araya gelerek sağlık alanındaki güncel sorunları ve deneyimleri tartışacak. Üç gün sürecek olan ve 3 Mayıs'ta sona erecek programda halk sağlığı, kronik hastalıklar, acil müdahale ve ruh sağlığı gibi başlıklar ele alınacak.

Prof. Dr. Şükrü Aslan’ın başkanlığında organize edilen buluşma, bölgenin sağlık alanındaki birikimini kendi topraklarında bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Etkinlik kapsamında kalp-damar hastalıkları ve acil müdahale yöntemlerinden psikiyatri ve nörolojik hastalıklara, kadın sağlığı ve kanser taramalarından kronik hastalıklara kadar geniş bir yelpazede sunumlar yapılacak.

Programın son gününde ise multidisipliner bir oturum düzenlenecek. Etkinlik yalnızca akademik bir toplantı olmanın ötesinde, bölgenin sağlık tarihine ve yerel sağlık deneyimlerine de referans vererek, geleneksel bilgi ile modern tıp arasındaki ilişkiyi tartışmaya açmayı amaçlıyor. Vakfın sağlık komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede, ilerleyen dönemlerde köylerde kanser taramaları, tele-tıp uygulamaları, yaşlı bakım merkezleri ve sağlık kabini gibi projelerin de gündemde olduğu belirtildi. “Munzur Sağlık Buluşmaları”nın Dersim’de ilk kez düzenlenecek olması nedeniyle, etkinliğin kalıcı bir geleneğe dönüşmesi hedefleniyor. Programın, bölgedeki sağlık hizmetlerine yönelik yeni işbirliklerine de zemin oluşturması bekleniyor.

DAYANIŞMANIN ÖNEMİ

Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı İletişim Komisyonu, geçen günlerde Vakfın Şişli'deki merkezinde basın mensupları ile bir araya geldi. Vakıf Başkanı Prof. Dr. Şükrü Aslan ve komisyon üyelerinin yer aldığı görüşmede Vakıf ile ilgili yapılan çalışmaları ve gelecekte yapılması planlanan çalışmalar konusunda kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda, vakfın eğitim ve sağlık alanında daha fazla insana ve öğrenciye ulaşma hedefi vurgulanırken, toplumsal dayanışma ve işbirliğinin önemine dikkat çekildi.

Vakıf yetkilileri, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projelerle bu alanlarda etkinliklerin daha da artırılacağını söyledi.

Vakıf Başkanı Şükrü Aslan "Bu ilk buluşma da şehrimizin tarihinde bir ilk olacaktır. Köylerde kanser taramaları, Gündüz Yaşlı Dayanışma Evi, Huzur-Bakımevi, Tele Tıp uygulamaları, Sağlık Kabini inşası gibi kısa, orta ve uzun vadeli işlerimize dair perspektifler geliştirmek istiyoruz. Bütün bu hedeflerin ilk adımı olarak da Dersim’li hekimleri ve tıp fakültesi öğrencisi bursiyerlerimizi kendi coğrafyalarında bir araya getirmek istiyoruz" dedi.