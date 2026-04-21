Munzur Üniversitesi öğrencilerinden Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız

Dersim'de bulunan Munzur Üniversitesi öğrencileri, 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin Tunceli Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Açıklamayı, öğrenciler adına Rojin İdacı okudu.

İdacı, öğrenciler olarak bir araya gelme amaçlarının Gülistan Doku’nun kayboluş sürecine dikkati çekmek ve ailesiyle dayanışma içinde olduklarını duyurmak olduğunu belirtti.

"İLK GÜNDEN BERİ SORUYORUZ"

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel tarafından Gülistan Doku’nun intihar ettiği yönünde açıklamalar yapıldığını hatırlatan İdacı, "Dönemin valisi tarafından kesin bir dille Gülistan’ın intihar ettiği ve bedeninin bulunarak ailesine teslim edileceğine dair sözler verildi. İlk günden beri soruyoruz; her tarafı kameralarla izlenen Dersim'de nasıl olur da Gülistan bulunamaz?" dedi.

"FAİLLER KORUNUYOR"

Soruşturmada yıllar sonra yapılan gözaltıların önemli ancak yeterli olmadığını vurgulayan İdacı, şöyle konuştu:

"Altı yılın ardından gerçekleştirilen gözaltı işlemleri dosyada ilerleme sağlanması bakımından önemli bir gelişme olmakla beraber, soruşturma sürecinin bugüne kadar etkin ve özenli yürütülmediğine dair ciddi soru işaretlerini ortadan kaldırmamaktadır. Aradan geçen yıllara rağmen dosyanın sürüncemede bırakılması, delillerin karartılması, etkin bir soruşturmanın yürütülmemesi bir ihmalkârlık değil, bilinçli politik bir tercihtir. Bizler biliyoruz ki kadınlar kaybolmuyor, kaybettiriliyor. Failler korunuyor, adalet sistematik olarak geciktiriliyor ve her geçen gün bu cezasızlık politikası yeni suçların önünü açıyor."

"DELİLLERİN YOK EDİLMESİ EMİRİNİ KİM VERDİ?"

Sorumluların açığa çıkarılması çağrısı yapan İdacı, sözlerini şöyle tamamladı: