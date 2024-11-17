Munzur Vadisi'nde bir bozayı ormanda yiyecek ararken görüntülendi

Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bir bozayı, meşe ormanları arasında yiyecek ararken görüntülendi.

Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanan Munzur Vadisi Milli Parkı, yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşuyor.

Her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan milli parkta, bozayı, kurt, çengel boynuzlu dağ keçisi, vaşak, su samuru, ur kekliği, sincap, kartal, yaban keçisi, porsuk, domuz, akbaba ve baykuş gibi türler yaşıyor.

Milli parkın Bali Deresi mevkisinde de bir bozayı, güz renklerine bürünen ormanların arasında yiyecek ararken kayıt altına alındı.

Arazideki meşe palamutlarıyla beslenen bozayı, daha sonra kayalıklara tırmanıp gözden kayboldu.

Fotoğraf: AA