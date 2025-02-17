Munzur Vadisi’nde kurtlar görüntülendi

Tunceli’de, Munzur Vadisi Milli Parkı’nda 3 bireyden oluşan kurt ailesi, dron ile görüntülendi.

Tunceli’de, çok sayıda yaban hayvanı ve endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Munzur Vadisi Milli Parkı’nda, arkeolog ve doğa fotoğrafçısı Özgür Şahin tarafından 3 bireyden oluşan kurt ailesi dron ile kayıt altına alındı.

Uzun süre karlı zirvelerde yiyecek arayan kurtlar, daha sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kaybolurken o anlar, dron ile kayıt altına alındı.