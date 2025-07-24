Munzur’da birlik ve dayanışma zamanı

HABER MERKEZİ

Dersim’de her yıl düzenlenen ve ülkenin en uzun soluklu kültür-sanat etkinliklerinden biri olan Munzur Festivali, bu yıl belediyeye kayyum atanması nedeniyle farklı bir atmosferde yapılacak.

24-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan 23. Munzur Doğa ve Kültür Festivali’nin sloganı “Dersim yaşamdır; doğama, irademe, dilime, inancıma dokunma!” oldu. Festival, 24 Temmuz’da Seyit Rıza Meydanı’ndaki açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Programda, paneller, film gösterimleri, söyleşiler, inanç merkezlerine ziyaretler ve doğa yürüyüşleri gibi birçok etkinlik yer alacak.

Festival'in Hozat programı da Hozat Belediyesi’nin ev sahipliğinde ekonomik kriz, nüfus düşüşü ve artan borç yüküne rağmen bu yıl da bölge halkının desteğiyle düzenlenecek.

Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya, festivale ilişkin değerlendirmesinde, bu etkinliğin sadece bir eğlence değil, aynı zamanda doğa ve kültürle iç içe bir dayanışma zemini olduğunu vurguladı.

“Amacımız kültürümüze ve doğamıza sahip çıkmak” diyen Kaya, festivalin halkla birlikte yapıldığını ve birçok alanda katkı sunduğunu belirtti. Kaya, “Toplumun katkısı çok büyük. İşlerimizi, tüm borçlara ve ekonomik zorluklara rağmen sürdürüyoruz. Sıkıntıları bahane etmiyoruz, çözüm üretmeye çalışıyoruz” dedi.

EN BÜYÜK KATKI ESNAFA

Festivalin en büyük faydasının yerel esnafa olduğunu söyleyen Kaya, “Küçük işletmelerin nefes aldığı bir dönem oluyor. Bu da bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

İlerleyen yıllarda festivali daha geniş bir katılımla sürdürmeyi planladıklarını söyleyen Başkan Kaya, doğa ve toplumla ilgili yeni projeler geliştirmek istediklerini de sözlerine ekledi. Festivalin son iki yıldır sorunsuz şekilde sürdürüldüğünü ve halktan destek beklediklerini vurgulayan Kaya, Munzur Festivali’ni gelecekte sadece bir kültürel etkinlik değil, doğa ve toplumla birlikte hareket edilen bir platforma dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.