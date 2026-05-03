Munzur’da sağlık konuşuldu

Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın düzenlediği “Munzur Sağlık Buluşmaları” sona erdi. Dersim’de Hüseyin Güntaş Kütüphanesi Konferans Salonu’nda üç gün süren etkinlikte hekimler ve tıp fakültesi öğrencileri, sağlık alanındaki yapısal sorunları ve çözüm yollarını tartıştı. Halk sağlığından kronik hastalıklara, ruh sağlığından acil müdahaleye kadar geniş bir başlık yelpazesi masaya yatırıldı.

Prof. Dr. Şükrü Aslan’ın başkanlığında organize edilen buluşma, bölgenin sağlık birikimini kendi coğrafyasında görünür kılmayı amaçladı. Kalp-damar hastalıklarından nörolojiye, kadın sağlığından kanser taramalarına kadar pek çok alanda sunumlar yapılırken, etkinliğin kalıcı bir platforma dönüşmesi hedeflendi.

Üç gün boyunca farklı disiplinlerden hekimlerin sunum yaptığı buluşmada, toplumun her kesimine hitap eden başlıklar ele alındı. Dersim'de ilk kez düzenlenen “Munzur Sağlık Buluşmaları” hem sağlık çalışanları arasında dayanışmayı güçlendirdi hem de bölge halkına doğrudan bilgi aktarımı sağladı. Munzur’da yapılan buluşma, sağlık alanındaki sorunların yalnızca teşhisle sınırlı kalmadığını; çözüm için ortak akıl ve kamusal yaklaşım ihtiyacının altını bir kez daha çizdi.

Etkinlik kapsamında konuşan Kardiyolog Prof. Dr. Kenan İltümür, Dersim'in ekolojik yapısının sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Doğal yaşamın stres azaltıcı ve koruyucu yönüne işaret eden İltümür, buna karşın modern tıbbın gerekliliklerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Kalp ve damar hastalıklarının önlenebilir risklerine dikkat çeken Prof. Dr. İltümür “Yaşımızı geri getiremeyiz, cinsiyetimizi değiştiremeyiz ama sağlığımızı yönetebiliriz. Tansiyonu kontrol altına almak, kolesterolü ideal seviyede tutmak ve şekeri dengelemek bizim elimizde. Fazla kilolardan kurtulup kötü kolesterolü düşürdüğümüzde yaşam süremizi doğrudan artırmış oluruz. Yaşam tarzımızı değiştirebiliriz; tansiyonu, kolesterolü ve şekeri kontrol etmek bizim elimizde” diye konuştu. Özellikle kalp hastalıklarının önlenebilir risklerine dikkat çeken dikkat çeken İltimur, kadın sağlığına da ayrıca vurgu yaptı. İltümür, sağlıklı yaşlanmanın ancak koruyucu sağlık önlemleriyle mümkün olabileceğini belirtti.

"SİGARA GELECEĞİ ÇALIYOR"

Organizasyon komitesinde yer alan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tekin Yıldız özellikle artan sigara kullanımına dikkat çekti. Gençler arasında yaygınlaşan tütün kullanımının ileride ciddi solunum hastalıklarına yol açacağı uyarısında bulunan Yıldız, “Bugünün gençleri yarının KOAH hastaları olma riskiyle karşı karşıya” dedi. Yaşlı nüfusun artmasıyla solunum yolu rahatsızlıklarının daha sık görüldüğünü belirten Yıldız, şu kritik uyarıda bulundu:

"Nefes darlığı ile seyreden rahatsızlıkların sigara kullanımıyla doğrudan ilişkisi var. Ne yazık ki son yıllarda genç nüfus arasında sigara kullanımı son derece artıyor. Bu çok önemli bir problem, gelecekte bu gençler ileri yaşa ulaştıklarında hepsi birer KOAH adayı olacaklar. Bu yönüyle herkesi şimdiden uyarmak istiyorum."