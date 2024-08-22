Müphem ne demek? Müphem kelimesinin TDK Sözlük anlamı nedir?

Genellikle şiirlerde karşılaştığımız müphem sözcüğü, son dönemin popüler şarkıcısı Mabel Matiz'in yeni şarkısıyla yeniden gündemde. Mabem Matiz'in müphem adlı şarkısı, "Müphem bi' gül açar içimde, ah ne pembedir ne özgür" dizeleriyle başlıyor. Müphem ne demek? Müphem kelimesinin kökeni nedir?

MÜPHEM KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

Müphem kelimesi, Arapça 'mubhem' kelimesinden Türkçe'ye gelmiştir. Arapçada mubhem kelimesi, 'kapalı bırakılan, mahiyeti belli olmayan' anlamı taşır. Arapçada tek başına kulalndıklarında net bir anlamı olmayan ifadelere müphem lafızlar denir.

MÜPHEM KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Müphem kelimesinin TDK Sözlük'e göre 3 anlamı bulunmktadır. Müphem kelimesinin birinci anlamı bir sıfat olan 'belirsiz'dir. Müphem kelimesinin ikinci anlamı ise bir zarftır ve 'açık ve belirgin olmaksızın' anlamı taşır. Müphem kelimesinin üçüncü anlamı ise 'örtülü'dür.

MÜPHEM KELİMESİNİN KULLANILDIĞI CÜMLELER: