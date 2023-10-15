Muradiye’de 40 küçükbaş hayvan öldü

Van’ın Muradiye ilçesinde yedikleri taze yoncadan zehirlenen 40 koyun ve kuzu öldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Muradiye ilçesine bağlı Durukkaş Mahallesi’nde meydana geldi.

Halis Tekin’e ait olan koyunları ölmüş olarak gören mal sahibi yetkililere haber verdi.

Olay yerine gelen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri yapmış oldukları tetkikler sonucu 40 koyun ve kuzunun yedikleri yoncadan zehirlenip şişerek öldüklerini belirledi.

Telef olan küçükbaş hayvanlar Muradiye Belediyesi’nin iş makineleri tarafından açılan bir kuyuya gömülürken, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri pazartesi bölgede yeniden inceleme yapacak.