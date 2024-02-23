Muradiye’de kapanan yollar ulaşıma açıldı

Van’ın Muradiye ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan bazı mahallelerin yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Kar yağışı ve tipinin etkisiyle Muradiye’de birçok mahalle yolunun ulaşıma kapanmasıyla Van Büyükşehir Belediyesi ve Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri hemen harekete geçti.

Yürütülen çalışmalar neticesinde kapanan mahallelerin yolları tekrardan ulaşıma açıldı.

Muradiye’nin Güllüçimen Mahallesi sakinleri, Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan’a teşekkür ederek, “En uç noktadayız. Özellikle Muradiye Belediyesi personeline çok çok teşekkür ediyorum. Bizi bu sene de mağdur etmediler. Hepsinin büyük bir emeği var. Hepsine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.