Muradiye’de yol açma çalışmaları devam ediyor
Kaynak: İHA
Van’ın Muradiye ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor.
Muradiye’nin kırsal mahallelerinde yağan kardan dolayı birçok mahallenin yolu kapanmıştı.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 40-50 santimetreyi geçtiği ilçede; kapalı bulunan Adaklı grup yolu, Dağören Mahallesi, Akbulak grup yolu, Kelle Mahallesi yollarının yeniden açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ve Muradiye Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
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