Muradiye’de yol açma çalışmaları devam ediyor

Van’ın Muradiye ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor.

Muradiye’nin kırsal mahallelerinde yağan kardan dolayı birçok mahallenin yolu kapanmıştı.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 40-50 santimetreyi geçtiği ilçede; kapalı bulunan Adaklı grup yolu, Dağören Mahallesi, Akbulak grup yolu, Kelle Mahallesi yollarının yeniden açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ve Muradiye Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.