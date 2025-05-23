Muradiye’ye yeni sosyal alan

Yunusemre Belediyesi Muradiye’de Yunus Park Akasya’nın açılışını yaptı. Muradiye halkının keyifli vakit geçirmesine olanak sağlayacak işletmenin açılışına katılım yoğun oldu. Açılışta konuşan CHP Yunusemre Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, ihmal edilen Muradiye’nin kendi dönemlerinde hak ettiği değere kavuşması için var güçleri ile çalışacaklarını söyledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da açılışta yaptığı konuşmada güzel bir hizmeti daha mahalleye kazandırmaktan mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi: “Kafemizin yeniden canlanmasının, hizmete girmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizden önce burası yandaşlara peşkeş çekilmişti. Bizler bu peşkeşlere son verdik. Bunları yaparken de kimsenin burnunu kanatmadık. Bunu yaparken de buradaki arkadaşlarla anlaşarak onların da gönül rızasını alarak yaptık. Burası için çok teklifler de geldi. Hepsini elimizin tersiyle ittik. Erdinç başkanın attığı bu güzel temeli daha iyi bir noktaya getirmek adına halkın hizmetine açtık. Muradiye’ye büyükşehirle birlikte güzel hizmetler yapacağız. Dev bir yatırımla altyapı sorunu çözülüyor. Biz de meydanı yeniden düzenledik. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Muradiye her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu güzide mahallemize yönelik hizmetlerimiz devam edecek.”