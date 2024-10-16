Murat Aci'nin babası konuştu: "Havalimanında dört gözle onları bekliyor olacağım"

İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından ABD'ye kaçan ve Türkiye'nin iade talebi üzerine Boston'da yakalanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un dün ABD'de görülen duruşmada, hakim taraflardan son yazılı savunmalarını isteyerek kararı sonra vereceğini belirtti.

İstanbul'da 1 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, olayın ardından ABD'ye kaçan ve Türkiye'nin talebi üzerine yakalanan Timur Cihantimur'un son duruşmasında hakimin iade talebi kararını ertelemesine ilişkin, "Önümüzdeki hafta duruşmada her ikisine de yüzde yüz iade kararı çıkacağına inanıyorum" dedi.

Aci'nin babası Özer Aci ile annesi Pervin Aci, Türkiye saati ile 18.00'de görülmeye başlanan davanın neticesini İstanbul'daki evlerinden takip etti. ABD'de yaşayan ve duruşmalara izleyici olarak katılan aile dostları aracılığıyla davadaki gelişmelerden haberdar olan baba Aci, duruşmanın sona ermesinin ardından bu kişiyi cep telefonundan görüntülü olarak aradı.

Mahkemenin duruşmayı ertelediğini ve henüz karar verilmediğini öğrenen aile, Cihantimur'un duruşma salonundaki davranışlarının nasıl olduğunu sordu ve rahat davranışlar sergilediği cevabını aldı. Baba Özer Aci ise mahkemenin erteleme kararını değerlendirdi.

Baba Aci, Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un 10 Ekim'de görülen davasının da aynı sebeple ertelendiğini, bu davanın da bir hafta veya 15 gün öteleneceğini tahmin ettiğini belirterek, "Şu an sevindiğim nokta ABD gibi bir yerde bir hafta daha hapiste kalacak olması, bunu bekliyordum" dedi.

Cihantimur ile annesinin 4 ayı aşkın süredir ABD'de hapishanede olduklarını ve bu durumu sevindirici bulduğunu kaydeden Aci, "Baştan beri gelip adalete teslim olsunlar diyorum ama bunlar illa elleri kelepçeli gelmeyi tercih etti. Önümüzdeki hafta duruşmada her ikisine de yüzde yüz iade kararı çıkacağına inanıyorum. Elleri kelepçeli olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne gelecekler, havalimanında dört gözle onları bekliyor olacağım. Şu an sonuç bu, memnuniyet verici, sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

Aci, davaya bakan hakimin olayları incelemeden karar vereceğini düşünmediğini dile getirerek, "Sonuçta bu bir iade kararı. İade edeceklerine inanıyorum. Benim inancım bu yönde. Bugüne kadar yanılmadım, inşallah bundan sonra da yanılmam çünkü çocuk halen pişkinlik içinde. Dört aydır orada hapiste. Bakalım burada ne kadar kalacak? Onu zaman gösterecek" diye konuştu.