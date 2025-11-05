Murat Ağırel'den bahis soruşturmasına ilişkin çarpıcı iddia

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) hakemlere yönelik başlattığı bahis operasyonun kapsamı genişliyor. Gazeteci Murat Ağırel X'ten yaptığı paylaşımda TFF'nin şu ana kadar 500 futbolcunun bahis oynadığını tespit ettiğini belirtti.

SOMUT BULGULAR

Ağırel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), deyim yerindeyse “kendi bahçesinde” geniş çaplı bir temizlik operasyonu başlattı. Hakemlerle başlayan süreç, gözlemciler ve futbolcularla birlikte giderek genişliyor. Edindiğim bilgilere göre federasyon bünyesinde 3.700 futbolcu hakkında bahis oynama iddiaları kapsamında inceleme yürütülüyor. İlk tespitlerde 500’ün üzerinde futbolcunun bahis oynadığı net şekilde tespit edildi. Benzer şekilde, gözlemcilerle ilgili soruşturma da devam ediyor. Bu grupta da bazı isimlerle ilgili somut bulgulara ulaşıldığı ifade ediliyor. TFF yönetimi kendi geleceğini umursamadan gelecek nesli kurtarmak,Türk Futbolunu temizlemek adına bu “bahis bataklığını” tamamen kurutmakta kararlı gözüküyor."

Geçen hafta TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarıyla gündeme gelen bahis operasyonu büyük yankı uyandırmıştı. Hacıosmanoğlu açıklamasında, "Açıkladığımız 371 hakemin 152'i bahis oynamış. Onlar suçlu. Hesap açmak suç değil. Oradan futbolu da takip ediyorlar. Bazı özet görüntüleri izliyorlar. Sponsorumuzun yayımladığı maçları seyrediyorlar. O hakem arkadaşlarımızı kimse zan altında bırakmasın. Hesabının olmasında bir sorun yok. O hesabı aktif kullanarak bahis yapması suç" diye konuşmuştu.



