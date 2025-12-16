Murat Ağırel'den GAİN operasyonuyla ilgili çarpıcı iddia

Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya üzerinden GAİN Medya'ya yapılan operasyonla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Ağırel, Berkin Kaya’nın Youwin ve Marsbahis adlı yasa dışı bahis sitelerinin ortağı ya da sahibi olabileceğini belirtti. Ağırel, Kaya’nın daha önce “Ukash kart”ın sahibi olduğunu da yazdı.

Ukash kart bir elektronik para ödeme sistemi olarak faaliyet yürüttü ve daha sonra satıldı. Ağırel'in paylaşımında, Ukash kartın reklamlarında ve üyelere gönderilen e-postalarda yasa dışı bahse para yatırılabileceği ve referans verilen yasa dışı bahis sitelerinin açık biçimde ifade edildiği iddiasına yer verildi. Ağırel, Ukash kartın ardından “Otopay” adlı ödeme sisteminin kurulduğunu da belirtti.

"BAĞIM YOK" DEMİŞ

Ağırel, Kirli Çark adlı kitabının yazım sürecinde Berkin Kaya ile görüştüğünü ifade ederek, Kaya’nın Ukash kartın sahibi olduğunu kabul ettiğini ancak sistemi sattığını, yasa dışı bahisle herhangi bir bağı bulunmadığını beyan ettiğini aktardı.

Bu görüşmenin ardından Kaya’ya ait olduğunu belirttiği 10 şirketi incelediğini söyleyen Ağırel, şirketlerin kuruluş tarihlerini ve vergi durumlarını da paylaştı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre “Berton Yapı İnşaat” 2015’te, “Berton Tarım” ise 2017’de kuruldu; diğer şirketlerin 2022 ve 2023 yıllarında kurulduğu belirtildi.

Ağırel, şirketlerin ödediği vergiler için “komedi gibi” ifadesini kullanarak, 2023 yılında yalnızca iki firmada vergi ödemesi görüldüğünü, diğerlerinin “matrahsız” olduğunu ve toplamda 19 milyon liralık vergi ödendiğini yazdı.

Ağırel ayrıca “Berton Medya”nın 2022 Şubat’ta kurulduğunu ve kısa süre içinde “Hatıran Yeter” ile “Filme Gel” gibi sinema filmlerinin çekildiğini aktardı.

KAAN KASACI'YLA ORTAK

Paylaşımda dikkat çekilen bir diğer başlık ise bir restoran zinciri oldu. Ağırel, iş insanı Metin Şen’in 2014’te dünyaca ünlü İtalyan restoranı Serafina’yı Türkiye’ye getirdiğini, ardından bu hakların 2023 Haziran’da Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Kaan Kasacı ve Berkin Kaya’ya satıldığını yazdı.

Satış bedelinin 3,2 milyon dolar olduğunu belirten Ağırel, Serafina’nın Türkiye’deki tüm haklarının Metin Şen’den alındığını kaydetti. Ağırel, Berton grubu bünyesinde 888 Private Bodrum, 888 Bayraklı, 888 İstanbul gibi markalar ile “Efes Premium” adlı bir markanın da bulunduğunu ifade etti.

Ağırel’in paylaşımında GAİN’in satın alma süreci de yer aldı. Buna göre GAİN’i satın alan Anahat Medya AŞ, 12 Aralık 2024’te Selahattin Aydın tarafından kuruldu ve 21 Şubat 2025’te GAİN Medya’yı satın aldı; Ağırel, bu bilginin Ticaret Sicil Gazetesi’nde görüldüğünü belirtti.

Ağırel, “Anahat Holding ve Selahattin Aydın kimdir?” sorusuyla devam ederek İngiltere’de kurulmuş Anahat Holding adlı bir şirketten söz etti; bu şirketin önceki yapısının ASKAY International olduğunu, CEO’nun ise Aziz Saka olarak göründüğünü yazdı.

Firmalar arasındaki bağlara bakıldığında Paradise Belgeleri’ne yansıyan Ahmet Salih Kayahan ismi ve Tekstilkent’te bir adresin karşılarına çıktığını aktardı.

Bu başlıkları sormak üzere Selahattin Aydın’a ulaştığını belirten Ağırel, Aydın’ın GAİN alımını doğruladığını Berkin Kaya ile İngiltere’de, Kaya’nın sahibi olduğunu söylediği bir restoranda tanıştıklarını anlattığını yazdı.

Ağırel’in aktarımına göre Aydın, Aziz Saka ile daha önce birlikte çalıştıklarını ancak Saka’nın kendisini dolandırdığını ve bu konuda yargı kararlarının olduğunu söyledi. Aydın’ın, yasa dışı bahisle bir bağının olmadığını belirttiğini; Berkin Kaya’nın yasa dışı bahisle bağlantısı olup olmadığını ise bilmediğini anlattığını da ekledi.