Murat Ağırel'den yandaş isme net cevap: Sen adi bir yalancısın

Dün (10 Nisan Perşembe) gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya üzerinden kendisine yönelik "Erkan Kork'tan para talebinde bulundu" iddiasında bulunan yandaş Ferhat Murat'a yanıt verdi.

Ağırel, "Yalancıya özel bilgi" başlığıyla yaptığı paylaşımda "Sen adi bir yalancısın" ifadesini kullandı.

Ağırel, "Bu yazdıklarının tek bir satırını belgele, kalemimi kırayım" dedi.

"CESARETİN VARSA İDDİA DEDİKLERİNİ BELGELİ ŞEKİLDE AÇIKLA"

Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sen adi bir yalancısın. Ne emniyet, ne savcılık, ne de herhangi bir resmi soruşturma evrağında yer almayan bir iftirayı, 'sözde bilgi aldım' süsüyle pazarlayıp halkı zehirliyorsun. Daha önce de söyledim: Bu yazdıklarının tek bir satırını belgele, kalemimi kırayım. Ama sen ispatlayamazsan, aynı tavrı göstereceksin. Hodri meydan! Kirli Çark adlı kitabım Ocak 2025’te yayımlandı. Kitapta Erkan Kork’un adı dahi geçmez. Hakkındaki iddianame ve MASAK raporu 2024 yılına ait. davada yargılanan kişi iddianameyi göndermese böyle bir davadan haberim dahi yoktu .Kork ile Görüşmemiz mi? 2025 Mart ayında gerçekleşti. Yeni kitabım çıktıktan, Flash TV satıldıktan 3 ay sonra ! Ve ardından bu kişinin cevap hakkına riayet ederek Cumhuriyet’te dört ayrı yazı kaleme aldım. Hepsi belgeli, hepsi cevap hakkına saygılı. Şimdi çıkmışsın, oturduğun yerden hikâye uyduruyorsun. Kuyruk acını biliyorum. Rezil olmanın hıncını almaya çalışıyorsun. Ama delikanlı ol biraz diyeceğim ama nafile…Cesaretin varsa iddia dediklerini belgeli şekilde açıkla. Senin gibi hiçbir bilgiye sahip olmadan ekranlara çıkanlar bu ülkenin asıl sorunudur. En büyük haberin, elinde sopayla soba ısısı hesaplamak olan sen, büyüklerinin işine karışma. Rezil desem rezil değilsin, utanmaz desem yüzün kalmamış."

YALANCIYA ÖZEL BİLGİ



Sen adi bir yalancısın. Ne emniyet, ne savcılık, ne de herhangi bir resmi soruşturma evrağında yer almayan bir iftirayı, “sözde bilgi aldım” süsüyle pazarlayıp halkı zehirliyorsun.



Daha önce de söyledim: Bu yazdıklarının tek bir satırını belgele, kalemimi… — Murat AĞIREL (@muratagirel) April 11, 2025

NE OLMUŞTU?

BirGün yazarı Timur Soykan ile Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, kara para aklama soruşturmasından tutuklu bulunan Flash TV ve Bank Pozitif'in sahibi Erkan Kork'un şikayeti üzerine, "tehdit" ve "şantaj" iddialarıyla dün (10 Nisan Perşembe) sabahın erken saatlerinde evlerine düzenlenen polis baskınlarıyla gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve tutuklanmaları istemiyle mahkemeye çıkarılan iki gazeteci, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Bu kapsamda Soykan ve Ağırel, haftada üç gün imza verecek ve yurt dışına çıkamayacak.