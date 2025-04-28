Murat Ağırel: Gözaltı kararı veren ve uygulayan yargı mensupları hakkında suç duyurusunda bulunduk

Gazeteci Murat Ağırel, hakkında gözaltı kararı veren ve uygulayan yargı mensupları hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) suç duyurusunda bulundu.

Kara para aklama soruşturmasından tutuklu bulunan Flash TV ve Bank Pozitif'in sahibi Erkan Kork'un şikayeti üzerine 10 Nisan'da BirGün yazarı Timur Soykan ile birlikte gözaltına alınan alınan Ağırel, imza şartı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı.

Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avukatım Hüseyin Ersöz ile birlikte; Haksız ve hukuksuz şekilde gözaltı kararı veren, uygulayan ve devamında suç üretmeye çalışan yargı mensupları hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) suç duyurusunda bulunduk.Verilen hukuksuz kararlara itiraz ettik" dedi.

Murat Ağırel, "Ayrıca, gözaltı kararımıza sebep olan, yasadışı bahis finansı suçu nedeniyle tutuklu bulunan şahıs ile, oturma organlarından aldıkları sözde haberlerle itibar suikasti yapmaya çalışanlar hakkında da suç duyurusunda bulundum" ifadelerini kullandı.

Ağırel, "İftiralara, kumpaslara, itibar suikastlarına asla boyun eğmeyeceğiz" vurgusunu yaptı.