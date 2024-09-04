Murat Ağırel'i ölümle tehdit eden 2 kişi gözaltına alındı

Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ölümle tehdit edildiğini duyurmuştu.

Tehdit edildiği videoyu paylaşan Ağırel, “Sosyal medyada bir şahıs tarafından yayınlanan ve bana gönderilen bir videoda, öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor” demişti.

Videoda, maskeli bir kişi Ağırel’in öldürülmesi için ihale açıldığını ve infaz emrinin verildiğini söylediği görülmüştü.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ağırel’i videoda tehdit eden ve videoyu kayda kalan kişilerin gözaltına alındığı açıklandı.

Emniyet’in açıklamasında şüphelilerin birinin 12 ayrı, diğerinin iki ayrı suçtan kaydı olduğu belirtildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Son günlerde çeşitli sosyal medya platformlarında yer alan ve organize suç örgütü lideri Mahsun Kuruçay’ın, gazeteci Murat Ağırel’e silahlı saldırı gerçekleştireceğine yönelik iddialar içeren görüntüler ile ilgili İstihbarat Başkanlığımızca yürütülen çalışmalarda; videolarda bulunan maskeli şahsın O.Ö., videoları kayda alan şahsın ise Y.K. olduğu tespit edilmiştir.

04.09.2024 tarihinde KOM Başkanlığımız koordinesinde; İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, şüpheli şahıslar İzmir’deki ikametlerinde gözaltına alınmış, şahıslarla birlikte üç adet tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, dört adet cep telefonu ve bir adet tripod ele geçirilmiştir.

O.Ö. isimli şahsın 12 ayrı suçtan; Y.K. isimli şahsın ise 2 ayrı suçtan şüpheli kaydı olduğu tespit edilmiştir.”

Benim öldürülme ihalemin yapıldığı anlatılan videodaki şahıs ve videoyu çeken şahıs ile ilgili Emniyet Teşkilatımız bir açıklama yaptı.



Açıklamada şahısların gözaltına alındığı bildirildi.



Ayrıca gözaltına alınan kişilerin toplamda 14 ayrı suçtan kayıtlarının olduğu… https://t.co/cQnq9Vcs5A — Murat AĞIREL (@muratagirel) September 4, 2024

AĞIREL: UMUYORUM Kİ SIRA İNFAZ EMRİNİ VEREN KİŞİDE…

Gelişmenin ardından açıklama yapan Ağırel, şu ifadeleri kullandı:

“Benim öldürülme ihalemin yapıldığı anlatılan videodaki şahıs ve videoyu çeken şahıs ile ilgili Emniyet Teşkilatımız bir açıklama yaptı.

Açıklamada şahısların gözaltına alındığı bildirildi.

Ayrıca gözaltına alınan kişilerin toplamda 14 ayrı suçtan kayıtlarının olduğu belirtildi.

Umuyorum ki şimdi sıra Ankara’da benim için infaz emrini veren kişide…

Görevini hakkıyla yapan Emniyet Genel Müdürlüğüne teşekkürler.”