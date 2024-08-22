Murat Ağırel’in 'Havala' kitabına suç duyurusu: Toplatılması istendi

Gazeteci Murat Ağırel’in Türkiye’de uyuşturucu ticareti ve kara para aklamayı konu alan kitabı Havala hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve kitabın toplatılması istendi.

Ağırel, kitap hakkında şikâyette bulunan kişinin, 2022 yılında Mersin Limanı’nda yapılan operasyonda konteynerinde 258 kilo kokain ele geçirilen Alaa Ben Khadra’nın kardeşi Ahmed Ben Khadra olduğunu ve bu kişinin daha önce et kaçakçılığından yargılanıp beraat ettiği bilgisini paylaştı.

Davanın kitabın düzenlenmesi için değil toplatılması ve satışının durdurulması için açıldığına dikkat çeken Ağırel’e iftira ve hakaret dahil beş farklı suçlama yöneltildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; suçlamada Ağırel için “Takipçi sayısını artırma ve gündemde kalma gayesiyle hareket eden sözde araştırma gazeteci” ifadeleri kullanıldı.

KHADRA'NIN AVUKATI ERSAN ŞEN

Ağırel, Havala'dan şikayetçi olan Ahmed Ben Khadra’nın avukatının Ersan Şen olduğunu ancak davanın Şen tarafından değil başka bir avukat tarafından açıldığını ifade ederek “Davayı açan kişi Ahmet Ekin ancak şikayetçi olan kişinin avukatı Ersan Şen. Davayı kendisi değil Mersin'deki bir avukatlık bürosu aracılığıyla açtı” dedi.

YAYINEVİNDEN TEPKİ: HODRİ MEYDAN

Kitabı yayımlayan Kırmızı Kedi Yayınevi’nin kurucusu Haluk Hepkon da sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla Ağırel’e yönelik suçlamalara tepki gösterdi.

Hepkon, paylaşımında “Kara parayla, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele eden bir kitabın, yani 'Havala'nın, toplatılmasını istemek Deniz Feneri sanıklarını, ayakkabı kutularında milyonlarca dolar saklayanları, suç makinası Galip Öztürk'ü, Sırp uyuşturucu baronlarını, depremde 35 kişinin ölümüne neden olan ev sahiplerini savunan Ersan Şen'e yakışıyor. Hiçbir şey yapamaz, o ayrı, ama böyle birinin 'kanaat önderi' olarak gösterilmesi Türkiye'nin ve bizim ayıbımızdır. Kırmızı Kedi bu ayıpla da mücadele edecek. Pabucun pahalı olduğunu göstereceğiz. Tekrar hodri meydan” ifadelerini kullandı.