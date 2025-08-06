Murat Çalık, ailesine gösterilmeden tekrar cezaevine sevk edildi
Kanser hastası Murat Çalık'ın hastane raporu tamamlandı. Rapor Adli Tıp'a gidecek ve cezaevinde kalıp kalmaması hakkında görüş belirtilecek. İşlemleri biten Çalık yeniden cezaevine sevk edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nden bugün (5 Ağustos Çarşamba) yeniden Buca Cezaevi'ne sevk edildi.
Hastaneden 17.00 civarında çıkarılan Çalık, Bayraklı Şehir Hastanesi önünde bekleyen aile üyelerine gösterilmeden cezaevine götürüldü.
Sevk işlemleri sırasında Çalık'ın kız kardeşi hastane önünde fenalaştı.
ADLİ TIP KURUMU'NUN KARARI BEKLENİYOR
Çalık'ın hastane raporu bugün tamamlandı.
Söz konusu rapor Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ancak Adli Tıp Kurumu kararı vermedi.
Çalık'ın son durumuna ilişkin karar Adli Tıp Kurumu'nun kararının ardından netleşecek.