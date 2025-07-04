Murat Çalık ameliyat edildi

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, bugün tedavi gördüğü hastanede ameliyat edildi.

Daha önce iki kez kanser atlatan, cezaevinde 18 kilo veren Çalık'ın boynunda kitle olduğu saptanmıştı. Ayrıca Çalık’ın patoloji sonucunda lenfoma belirtilerine rastlandı.

Murat Çalık'ın 4 Haziran'da yeri değiştirilmiş, Silivri'deki cezaevinden İzmir Buca'daki F Tipi Cezaevi'ne sevk edilmişti.

Bu sabah saatlerinde başlayan ameliyat saat 12.00 gibi sona erdi. Yaklaşık 2,5 saat süren operasyonla Çalık'ın boynundaki kitle alındı.

Çalık'ın sağlık durumuyla ilgili olumsuz bir gelişmenin olmadığı öğrenildi.

İMAMOĞLU: SERBEST BIRAKMAK İÇİN NEYİ BEKLİYORSUNUZ?

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, bugün yaptığı açıklamada “Mehmet Murat Çalık'ı serbest bırakmak için daha neyi bekliyorsunuz?” diye sordu.

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İki kez kanser tedavisi görmüş kardeşimi tepeden tırnağa suça bulaşmış kişilerin yalan ifadeleriyle tutukladınız. Ailesiyle ve avukatlarıyla görüşemesin diye uzak bir cezaevine sürgün ettiniz. Sağlık sorunları olduğunu bile bile bu zulmü yaptınız. İçerde 15 kilo kaybetti, yıllarca mücadele ettiği kanser yeniden gelip O’nu buldu.

Çalık'ın sağlığını yitirmesinin tek sorumlusu, Beylikdüzü'ne hizmet için gece gündüz çalışan bu pırıl pırıl insanı tutuklu yargılama yaparak cezalandıran akıldır. Sizde birazcık vicdan kaldıysa, bu zulme derhal son verin.”