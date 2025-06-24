Murat Çalık boynundaki kitle nedeniyle biyopsiye alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan ve İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden İzmir Buca Cezaevi'ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, dün sevk edildiği hastanede yatış kararı verildi.

4 Haziran’da İzmir Buca Cezaevi’ne sevk edilen Çalık’ın boyun bölgesinde oluşan kitle nedeniyle bugün biyopsi işlemi uygulandı.

Avukat Melih Koçan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çalık'ın daha önce boyun lenflerinde yaşadığı rahatsızlığın nüksetmiş olabileceğini belirterek, doktor kontrol sürecinin devam ettiğini ve net bulguların henüz paylaşılmadığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın avukatları, iki kez kanser tedavisi gören ve tutukluluk sürecinde ciddi kilo kaybı yaşayan Çalık’ın cezaevi koşullarında hayati tehlike yaşadığını belirterek tahliyesini istemişti.

Çalık'ın avukatları, "Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören, bu hastalıkları sebebiyle vatani görevini dahi yapamayacağı yönünde terhis belgesi verilen ve son dönemde 15 kilo kaybeden müvekkilin cezaevi koşullarında hayati riski artmıştır. Cezaevi koşulları sağlık durumu açısından uygun değildir ve geri döndürülemez sonuçlar doğurmadan önce tedbir alınması gerekmektedir" demişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek" açıklamasını yapmıştı.